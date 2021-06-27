新界行山路線｜流水響起步上九龍坑山　經玉秀峰到太和全程4個鐘

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低壓槽影響下，天文台預報本港有雨，周三雨勢減弱，小組活動安排到流水響水塘，多條山路可走及退路較多，粉嶺站集合。

（行山日期：2021年6月2日）

早上在粉嶺站吃過早餐，到小巴站分批搭52B小巴到流水響迴旋處下車，在牌坊拍張照，四人一組步入流水響水塘。

整理一下，經郊遊徑上行，期間開始有雨，雨勢不算大，到達山火瞭望台後就雨停了。小休片刻，下行接衛奕信徑，逆走上九龍坑山頂大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後，沿山脊下山至玉秀峰，岔口直走出大埔頭，下午1時多已到達，遂逆走衛徑至太和站附近錦石新村午膳，今日約走9公里，走了4個多小時。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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