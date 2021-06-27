新界行山路線｜流水響起步上九龍坑山　經玉秀峰到太和全程4個鐘

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-06-27 11:46

低壓槽影響下，天文台預報本港有雨，周三雨勢減弱，小組活動安排到流水響水塘，多條山路可走及退路較多，粉嶺站集合。 （行山日期：2021年6月2日）

早上在粉嶺站吃過早餐，到小巴站分批搭52B小巴到流水響迴旋處下車，在牌坊拍張照，四人一組步入流水響水塘。

整理一下，經郊遊徑上行，期間開始有雨，雨勢不算大，到達山火瞭望台後就雨停了。小休片刻，下行接衛奕信徑，逆走上九龍坑山頂大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 35 + 35 + 35

休後，沿山脊下山至玉秀峰，岔口直走出大埔頭，下午1時多已到達，遂逆走衛徑至太和站附近錦石新村午膳，今日約走9公里，走了4個多小時。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

10個令人懷疑人生的行山時刻：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

了解更多夏天行山須知：

【行山】慎選夏天遠足路線避免中暑 9個郊野暴曬黑點避之則吉

10條夏天行山路線推介！走進林蔭山谷免曝曬 多補給點可輕裝上陣

【夏天行山】從選擇路線起避免中暑 必備消暑小物助身體散熱降溫

【夏天行山】常見意外處理 詳解中暑、熱衰竭症狀分辨及急救方法

【夏天行山】預防遠足中暑 由路線策劃做起 準備充足裝備

【夏天行山】炎熱天氣下都可能體溫過低 淋雨濕身後注意事項

【夏天行山】近年至少兩宗被雷擊致死 遇雷暴應盡快離開高原山脊

【夏天行山】行澗比行山危險 暴雨後切勿入澗

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】