亞冠盃│傑志被看淡下成績遠超預期　唐建文勉團結：放棄就玩完

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-10 11:06

愉園退出港超、天水圍飛馬傳欠薪、足總董事及內部有重大人事變動，近來的香港足球圈充斥負面消息。代表香港參加亞冠盃的傑志，雖遠在泰國，卻為球迷及記者帶來難得的期盼及興奮。 傑志終於完成6場分組賽，晉級前途未明朗，但老將唐建文有了更深層次的領悟。他希望借球隊遠超預期的表現，呼籲球迷繼續支持本地波，「就算入場罵球員也可以。」因為團結的力量可以很大，結果有誰知道？但無論如何，起碼大家一起付出過。

傑志悶和大阪櫻花0：0，失去晉級16強主導權。出線與否，需待其他組別賽果出爐。

傑志悶和櫻花 6戰得1負次名完賽 晉級命運兩日後揭曉

結果雖未盡如人意，但在黃洋調離陣後接過隊長臂章的唐建文坦言，球隊上下已付出所有。「上半場做到打和的目標，下半場做好防守、等機會，最後階段好想贏，要進攻，奈何很多球員今屆踢了超過4場，體能不夠對手好。最後縱是失望，但大家已盡力。」

唐建文縱對賽果失望，但認為球隊上下已盡力一搏。（傑志提供）

別忘記，「藍鳥」今仗對手是日職球隊大阪櫻花，先別說兩地足球水平存在差距，單是板凳深度，櫻花已遠超傑志。

今屆分組賽舉行之前，外界普遍看淡傑志，只求他們避免大敗收場，或在6場賽事中取得數分。有誰會想到球隊最終在櫻花身上搶到分，甚至以11分次名衝線，創下香港球隊的最佳成績？

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望證香港足球實力 籲球迷續支持：入場罵球員也可以

傑志上屆（2018年）參賽，以6戰1勝5負得3分的賽績告終，唐建文指當時球隊缺乏經驗，導致頻頻失誤，但正因如此，今屆有了更充足的準備。

更重要的是，球員擁有更大責任感，要用表現證明一些事。他道：「近兩個月香港足球新聞不太好，我們有更大責任，去告訴大家香港足球非想像中差，是還有希望的。沒有人知道未來會發生什麼，但若放棄的話，香港足球就玩完。」

傑志表現遠超上屆，也高於外界期望，唐建文認為這證明香港足球仍有希望。（傑志提供）

記者雖不在現場採訪，但透過錄音，卻聽得出「唐文」聲音有點顫抖。他感謝球迷越洋送上支持，哽咽地說：「如果球迷仍渴望自己地方有香港足球，下季無論情況如何，請入場支持；就算是入場罵球員也可以。」

自愉園退出來屆港超，天水圍飛馬又傳出欠薪，面對各種困境，香港足球已沒有分裂的本錢，「足球是講團隊，有老闆、教練及球員之外，必須包括球迷。團結的力量可以很大，不論結果，起碼大家有一起付出過。」

雖然今屆亞冠傑志要作客泰國，賽事又閉門上演，但球迷從不缺席，以不同方式送上支持。唐建文希望球迷下季本地賽事能繼續入場，團結一致。（傑志提供）

來屆勢再參賽 朱志光：要不斷進步

必須同時符合以下兩項條件，傑志才能以最佳3支小組次名球隊的身份晉級： （一） I組次名大邱FC鬥菲律賓代表聯城FC時失分；（7月11日上演） （二） H組次名大阪飛腳對韓職全北汽車時失分。（7月10日上演）

晉級命運兩日後揭盅，「藍鳥」主帥朱志光透露球員已「散散哋」。他跟部份港隊球員自5月底赴巴林征戰世界盃亞洲區外圍賽，已1個多月，笑言執教多年沒料到會有患上「思鄉病」的一天。惟麾下拼勁令人動容，對球隊發揮「絕對滿意」。

「可能我們有負部份人的寄望，但大家已撐到最後一刻。」傑志在過去球季衛冕港超冠軍，來屆大有機會再度參戰亞冠盃，朱志光希望陣中相對年青的球員能汲取經驗，繼續進步，在下屆發光發亮。

傑志下屆有望再戰亞冠盃，他希望球員來年更進一步。（傑志提供）

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