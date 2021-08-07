東京奧運｜李慧詩曾創20月連勝紀錄　一分鐘了解鬥智鬥力的爭先賽

香港女車神李慧詩（Sarah）今天（8月7日）在其今屆奧運第二項賽事——女子爭先賽，從1/8決賽開始鬥車，力爭獎牌；「牛下女車神」將於下午2時39分出場。

爭先賽，由200米計時賽開始，及後由兩人「one on one」對決，堪稱最刺激的場地短途賽。



1. 香港隊有什麼運動員參賽？

2012倫敦奧運女子競輪賽銅牌得主李慧詩，昨與隊友李海恩攜手出戰爭先賽，結果憑復活賽晉級今天開始的1/8決賽。賽事在伊豆場地單車館舉行，昨日（8月6日）從資格賽開始，戰至1/16決賽復活賽。今天上演1/8決賽至8強復活賽，到周日（8月8日）再舉行準決賽、排名賽跟決賽。

李慧詩在1/16復活賽後上獲勝而出線。（高詩琦攝）

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眼神制敵？其實係留意對手何時「郁手」。（高詩琦攝）

2. 爭先賽玩法是什麼？

車手先在資格賽——200米計時賽，獨自「鬥快」，成績最快的24名選手會晉身比賽圈。24名車手分12組對決，每場由兩名車手對決，踩3個圈，勝方晉級。直至1/8決賽階段，皆為一局定勝負，從8強開始至冠軍戰，每場則改鬥三局兩勝。

每場爭先賽中，車手會先抽籤，抽中數目字「1」﹐即是先在內圈出發，另一名車手則在外圍殿後，第二局兩人互換位置。若鬥至第3局，車手的起步位置將再抽籤決定。

如何決勝？

一字記之曰：快！可是鬥快之中，也講求車手是否知己知彼，因為賽道上就只有兩人單打獨鬥。

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抽中先出發是否較著數？

出發位置其實不重要，重要的是你是否了解自己跟對手的優劣，例如誰的極速較快、誰後上加速較好，提早制定策略。

為何比賽開始後，兩名車手會不時互望？

這當然不止是眼神制敵，反而監察對手一舉一動，尤其在前面的對手一定要了解後面的車手，假設後面的車手想加速，前面的車手見到對手有所動作，就要立即加速應對，盡量「頂住個位」，主導比賽。

比賽什麼階段速度最高？

普遍是進入終點前最後一個彎位速度最高。因為外檔車手一定要在這個彎位加速，希望超越前面的對手，並於最後直路衝刺。

要留意的是，外檔車手踩的距離略略長過內檔車手，所以他一定要最貼近對手減低長度，但根據賽例，爭先賽最後200米，後面的車手要入紅線，必須整輛單車超越對手才可過線，否則犯規，所以既要貼近對手，又不能過線犯規，對控車技術要求極高。

李慧詩2019年在世錦賽爭先賽奪冠，穿上彩虹戰衣：

香港女車神李慧詩，2019世錦賽爭先賽贏得代表「世界冠軍」的彩虹戰衣。她在該屆爭先賽決賽奠勝回合，於最後200米衝刺時踩出時速64.8公里。Sarah於2018年6月至2020年2月期間，也在爭先賽創下長達20個月的連勝紀錄，盡顯「最強大腿」功力。

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