東京奧運｜從討厭游泳到贏奧運金牌　貧血少女大橋悠依苦盡甘來

東京奧運游泳項目繼續舉行，今日（25日）早上在東京水上運動中心上演的女子400米個人混合泳決賽，日本泳手大橋悠依成功奪金，是日本今屆游泳首金。

25歲的大橋悠依，6年前曾在全國賽中包尾，更被驗出有嚴重貧血，一度對游泳感到厭倦。她始終戰勝重重難關，靠的只有信念：「享受，即使結果有多糟糕，還是要堅持，相信自己的潛能。」



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大橋悠依在女子400米個人混合泳決賽，力壓美國勁敵韋恩（Emma Weyant），以4分32.08秒率先觸池，成為史上第6名獲得奧運金牌的日本女泳手。

大橋悠依的名氣沒有隊友「抗癌女飛魚」池江璃花子高，奪金後在香港的報道未算鋪天蓋地。相反池江璃花子就算在接力無緣晉級，亦獲得媒體版面。

有人說25歲的大橋大器晚成，然而這四個字並不足以概括她一路走來的經歷。

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日本大多數泳手早在青少年時期已嶄露頭角，像池江璃花子當年以18歲之齡便成為亞運6金得主。大橋雖然幼稚園時已習泳，但直至2014年才被教練平井伯昌相中，加入東洋大學訓練。

以為終於捱出一片天，只要跟着計劃練習，加入國家隊指日可待。可是即使她用盡全力去游，時間始終沒有推前；一個月後，身體更突然變得不聽話，「我也不清楚發生什麼事，才剛落水，就像比賽游了400米後這麼累。」

大橋悠依在大學時加入泳隊，才真正接受專業訓練。（IG@yui__ohashi）

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她沒有理會身體已響警號，繼續埋頭苦幹地訓練。大學二年級時，大橋參加日本全國賽200米個人混合泳，結果慘不忍睹——在40名泳手中排最尾，時間甚至比高中生還要差。

她的世界突然變得黑暗，像人生跌入谷底，「努力已經沒有意義，因為根本不知道問題在哪裡。我很討厭游泳，很想放棄；有一刻，我認為游泳生涯已到盡頭。」

大橋跟教練要求退出泳隊，但被拒絕。她仍記得對方那番話，「他說成績差是不太好，但首先我要找出自己的弱點。」教練還把一套喜劇片的DVD送了給她，着她跟朋友一起觀看，其實就是想她笑多些、感受一下快樂的滋味。

此刻她才發現，過去的自己太負面，彷彿把自己困在鐵籠內。

6年前的大橋悠依，大概沒有想過會在奧運亮相，更何況奪金？（Getty Images）

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之後她在身體檢查時，無意間發現自己原來有嚴重貧血，縱是個壞消息，但體能不足的原因，總算找到了。突然間，她有了目標，「我接受自己是個壞掉的人，不過我可以改善。」

調整飲食習慣、服用保健品，媽媽也為她準備營養豐富的食物，短短時間內，大橋已克服了貧血問題，身體慢慢強壯起來。

雖然大橋錯過了2016里約奧運資格，但大學最後一年，她一口氣把個人最佳時間推前了14秒之多，贏得全國賽200米及400米個人混合泳冠軍，更先後改寫兩個項目的日本紀錄。

奪金之後，大橋悠依（右）在池邊喜極而泣。（Getty Images）

大橋悠依的可愛表情包：（按圖放大）

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今日在池邊得悉奪金之後，大橋喜極而泣：「雖然有點不安，但抱着相信自己的想法去游。沒有想過贏金牌，現在仿如在夢中一樣。享受，這是我一直以來對游泳的想法。」

25歲對一個泳手而言，算有點老了，但對已經摔過無數次的大橋來說，現在才是開始。她笑着說：「即使結果有多糟糕，還是要盡力和堅持，相信自己的潛能。」

雖然開始得有點晚，但大橋仍會一直游下去。（Getty Images）

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