東京奧運．劍擊｜港花劍隊團體賽再衝獎牌　一文睇清最簡單玩法

「香港劍神」張家朗破天荒贏得一面男子個人花劍金牌，劍擊突然人氣急升，縱然如此，劍擊這項運動的觀賞門檻依然高。香港男子花劍周日（1日）再度出擊，是時候「溫書」，了解團體賽又是什麼的一回事。



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香港花劍代表張家朗勇奪男子花劍金牌，成為一時佳話，這名「香港劍神」將在周日再度登場，與張小倫﹑蔡俊彥及吳諾弘出戰男花團體賽，衝擊另一面奧運獎牌。

即使經歷全日的花劍個人賽，其實不少觀眾對劍擊這項運動如何得分依然一頭霧水，不要緊，如今與大家簡單介紹花劍團體賽，作為賽前的「緊急懶人包」。

十六年的三個篇章 捨掉生活只為最可貴的今天

情感隔離中的興奮時差 感受沉澱後真實的張家朗

張家朗昨日由32強起愈戰愈勇，每一劍都激動人心。（資料圖片／高詩琦攝）

1. 團體賽賽制



劍擊團體賽，每隊最多有4名劍手，其中3名為正選，兩隊的正選劍手將會輪流上場互碰，選手需要全對對方3名劍手，故此將上演9局賽事，每局3分鐘，每局打5分，首局5分﹑次局戰至10分，如此類推，直至第9局的45分，最快取得45分的一隊將會獲勝。

除此以外，倘若一局戰畢3分鐘皆未能完成5分，下一局的劍手可以完成上一場餘的分數，例如首場打成1：1平手，第2場的兩名劍手可以打多過5劍，戰至10分才完成賽事。

2. 花劍有效部位



花劍的有效得分部位是軀幹，並不包括雙臂，兩名劍手先會接駁至劍道末段的線道，連接身上的電衣背心才可「通電」，以劍刺中電衣部位才有機會得分，簡單來說，劍手身上灰色的部位就是有效部位。

每名花劍劍手也會穿上背心電衣。（高詩琦攝）

3. 裁判器燈號



張家朗出戰時，不懂劍擊的朋友們欣賞直播難免吃力，心中不禁泛起多個問號，「究竟做緊乜？」或「點解呢劍有分？」簡單點說，究竟幾時嗌才是正確時機。

識睇花劍，首先要識睇燈！裁判器有3種不同燈號，紅燈﹑綠燈及白燈，紅﹑綠兩燈代表刺中對方的有效部位，而白燈則代表擊中對方的雙臂或其他無效部位。

花劍兩燈亮起是經常發生的事。（影片截圖）

4. 裁判手號



倘若單一盞燈亮起，該方順理成章得分，不過不時兩燈齊齊亮起，究竟如何定奪誰人得分？

花劍，並非刺中的一方便贏，而是講求進攻權，即上前一方有優勢，不過比賽時雙方交鋒不斷，千變萬化，要準確判斷誰人得分並不簡單。

判斷誰人得分的重任交給裁判，打完一劍後，不妨停一停，望一望場邊的裁判，從他們的手勢或有端倪。

當裁判高舉左手或右手，代表該分將會得分。（影片截圖）

劍擊裁判將以手勢向劍手及外界交代得分誰屬，裁判左右揮動時，其實只看最後一下就可以。若果裁判最後的動作是舉起左手或右手的話，代表該方得分；倘若其中一隻手下垂的話，表示是無效，就算刺中也沒有分。

裁判的觀點或與劍手或有不同，劍手可以選用「VAR」，以手勢示意裁判睇電視，觀看重播再來決定，但一場內並非無限次使用。

劍手若劃出四方形，代表要求裁判回看重播。（影片截圖）

張家朗個人賽奪金=團體賽都有獎？

張家朗早前贏得首面劍擊獎牌，「香港劍神」坐鎮，港隊添牌不是夢？首先，與個人賽的賽制不同，每名劍手均需要對足3名對手，就算一人實力超班，亦難以一人打足45分，實力平均才是致勝重點。

另外，港隊8強面對世界排名第4位的俄羅斯，與港隊實力相若，勝負難料。即使港隊先過俄國一關，打入4強後面對世界「一哥」美國隊，殺入決賽並不容易。倘若跌入銅牌戰，有可能面對意大利或法國等勁旅，這面獎牌並非手來拿來。

張家朗是奧運金牌得主。（高詩琦攝）

奪奧運金牌後15小時的張家朗：

+ 3

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