張家朗奧運奪金｜情感隔離中的興奮時差　感受沉澱後真實的張家朗

「你喺唔喺現場啊？一定好興奮啦」、「現場睇住咪好Hyper」。張家朗奪金時，電話傳來大量訊息。

哎，但，真的沒有⋯⋯轉念細想，「奧運金牌」，到底是怎樣的一回事？

「奧運金牌」本人張家朗，又知道這是怎麼一回事嗎？

01體育記者高詩琦現場直擊



本以為踏入新的一天，滯後的興奮會出現，但事隔一天再跟行家說起，似乎大部份身在東京的香港（文字和攝影）記者，還未有那種見證張家朗奪金的激動，除了疲勞，還有為了工作的抽離。現場見證金牌竟欠了一點感知 感受張家朗沉澱後的真實與單純

在劍擊館一整天都透過相機觀景器「看」着劍道和劍手，沒有慢鏡重播得分時刻、沒有多角度鏡頭捕捉劍手和教練情緒，一整天下來最激動一刻，是家朗在8強落後8：14下，一分一分反勝之時，既手震、心跳也加速，既忍不住輕聲說加油，又跟身旁行家「互相提醒」：「沒機會的、輸了輸了⋯⋯」我們當然好好好好好好想家朗贏，只是我們都習慣香港體壇的好消息，大都是不期而遇。

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張家朗昨日由32強起愈戰愈勇，每一劍都激動人心。（資料圖片／高詩琦攝）

奧運「泡泡」與香港的投入對比

但家朗進到4強之後，又不禁抽離了，筆者心理質素不好，不冷靜，就無法最有效率地工作。直到深夜回到酒店，開始追看錯過半天的新聞和IG，才發現全港為家朗投入、瘋狂，大批市民在商場看直播，全港一起為一件事、一個人經歷同一種情緒起伏，更事關體育，有多久未試過？若然人在香港，大概也會相當興奮、投入吧，但身在奧運「泡泡」內，彷彿失去了與外界、與香港的感知。

對張家朗來說，會否也是如此？

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「奧運金牌」，到底是怎樣的一回事？（資料圖片／高詩琦攝）

成為「奧運金牌」後過了15小時，家朗在選手村帶着獎牌接受香港傳媒訪問，他儘管因肌肉疲勞一夜無眠，精神仍不錯。今日，在場記者都是多年的熟悉臉孔，電視台行家肉緊地追問他各種感受、想法，過了一天有回想起什麼深刻畫面嗎？賽後有收到什麼特別的打氣訊息嗎？有跟父母聯絡嗎？「昨天沒什麼畫面特別深刻，因為太攰了」、「剛跟小倫聊天，都感覺不太知道發生什麼事」⋯⋯

成為「奧運金牌」後過了15小時，這重甸甸的四個字背後意義僅是純粹競技上的驚喜。（高詩琦攝）

在家朗眼中，「奧運金牌」的意義是純粹競技上的驚喜：「之前的奧運冠軍通常在世界賽拿到很多成績、年紀有咁上下、有很多經驗⋯⋯沒想到自己也可以做到！」但「史上奧運第二金」、「張家朗」等關鍵字，在慢一小時的香港已非體育層面之事，而成為一種社會熱潮與現象。

一夜間，張家朗的IG Followers激增到超越Mirror成員Anson Kong、直逼Ian；傳媒爭相聯絡他昔日的老師、朋友、父母，希望挖出什麼故事；他的身高、興趣、家人背景、IG上Follow了什麼、愛穿什麼，通通成為茶餘飯後話題，他本人也成為商家品牌的推廣策略主角，遠在東京的他，大概還未有太深刻感受。

張家朗的IG Followers激增，甚至超越了偶像組合超越Mirror成員Anson Kong。（截圖）

社交網絡世代下的「香港第一金」

張家朗不是香港第一個奧運金牌，卻是社交網絡世代下的「香港第一金」，1996年「風之后」李麗珊奪金，大家可以談論的只有她在直播訪問的名句、和在電視報紙做過的訪問；現職的體育記者，也幾乎沒人。但張家朗處境不同，公眾目光和各種評語瞬間淹至的當下，他自言「怕醜」，「不太知道要怎麼應對」。

猶幸因為奧運會後尚有全運會，他最快10月才會返港，讓社會稍稍冷靜才現身，對他來說怎都是好事。

【重溫張家朗奪劍擊首金】

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仍是那個純粹的張家朗

事實上，當大家談車票贊助、傢俬贊助、獎金和林大輝的250萬，張家朗的反應是：「不太知道，有聽朋友講⋯⋯係囉。獎金？未諗呀，都係朋友Send嚟，都係諗咗團體賽先啦。」他絕非有意避答，張家朗一向不特別享受訪問，不會設計在傳媒前包裝自己，只是此刻，他眼中真的只有劍擊、只有隊友、只有「比賽」，「比賽還未完成，不要因為自己個人贏了，就在團體放鬆，希望能再為香港多爭取一面獎牌。」

張家朗就是個徹頭徹尾的運動員，他想要的很純粹，除了團體賽獎牌，還有——「想食牛角包呀」，小眼睛咪成笑眼，語調比談獎金和贊助時活潑得多，有人追問為什麼，他又變回一貫的腼腆，「我好鍾意食牛角包⋯⋯」

只願伴隨金牌而來的一切，不會衝擊他熱愛劍擊、熱愛港隊、熱愛牛角包的那顆心。

一面奧運金牌，改變了歷史，沒改變他的純粹。（高詩琦攝）

奪奧運金牌後15小時的張家朗：

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【不同機構送優惠予張家朗，甚至惠及其他運動員】