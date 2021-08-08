李慧詩奧運奪銅｜三次奧運三個擁抱　她仍是勇敢地騎車的香港女孩

大抵每個擁抱都盛載着一種情感——

九年前的倫敦，是夠膽去想，但帶點驚喜。

五年前的里約，是堅定相信，卻無盡悲痛。

這一天的東京，是肩負重擔，終紓一口氣。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 靜岡縣伊豆單車館直擊



李慧詩與總教練沈金康擁抱，大家都舒一口氣。（高詩琦攝）

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2021年8月8日，東京奧運閉幕日，女子爭先賽銅牌戰，從賽道下來，李慧詩終於笑了，她慣性地與總教練沈金康擁抱，沈教練拍拍她的頭盔，彼此任務終於完成。

這一幕，彷彿帶我們回到那年在倫敦奧運現場。當時是女子競輪賽決賽，那個被教練形容為「勇敢地騎車的香港女孩」，在早已贏盡世界的英國「單車女王」彭迪頓加速後，竟然果斷緊隨其後，最終成為第三個衝過終點的人。

從相機觀景器看，沒能弄清戰況；準確點說，沒想過能夠現場見證香港史上第三面奧運獎牌。

無懼英國單車女王彭迪頓（中）和中國名將郭爽（左），李慧詩（右）在倫敦奧運譜寫傳奇。（Getty Images）

就在李慧詩從戰車下來，與沈教練緊緊相擁一刻，這個擁抱告訴我們，歷史真的被改寫了。香港女車神正式誕生，她土生土長，來自牛頭角下邨，憑努力練出一雙最強大腿，她的名字叫「李慧詩、Sarah」。

當時有記者問她，投身單車生涯該沒選錯路吧？她說：「少少……但我走不出來了，希望以後做得更好。」當年25歲的她不可能知道，往後九年，一共三個奧運，是一場怎樣的歷練。

這一刻，改寫了香港歷史，「女車神」正式誕生。（Youtube截圖）

勇奪倫奧銅牌之後，翌年她先在世界錦標賽奪得500米計時賽彩虹戰衣，又於全運會競輪賽封后， 2014年仁川亞運更摘下雙金，成為史上首個同屆亞運斬獲兩面金牌的香港人。對於2016年里約奧運，她沒有退路，金牌是唯一選項。

或許香港人早已遺忘，她在里約與澳洲車手美雅絲於競輪賽次圈「炒車」的錐心一幕，但在她強裝鎮定，隨工作人員退場，整個團隊在四年來的努力，已經付諸流水。單車隊的訓練內容從來是機密，我只曾短訪他們位於昆明呈貢的訓練基地四天，看過李慧詩在功率車上爆發，顯示板上的watt數由0一下子跳到1300、1400。沈教練這樣形容：「很難受，血都充到大腿上，腿脹得快要爆炸，就像氣球充滿氣，一用針刺下去就爆。她沒跟我說痛，不過說也沒用，我本來就知道那感覺。」

里約奧運這一幕，是錐心之痛。（Getty Images）

競輪賽「炒車」無奈敗走，李慧詩還要帶着身上三片大面積皮外傷出戰爭先賽，8強更遇上最強勁敵「德國女警」禾高。身上的傷口要施麻醉藥減低痛楚，但一發力傷口就爆開，加上她當時的爭先賽能力還稱不上爐火純青，出局是預料之內。

爭先賽後，她也慣性地與沈教練相擁。只是，這個擁抱充滿苦澀。

原來相信都不一定發生，即使努力也不一定如願。

如果倫敦是一場驚喜，里約給她的就只有悲傷。

「傷口沒所謂，我忍到，但心好痛。」

女車神以淚水為里約奧運定格。

這個擁抱，充滿苦澀。（資料圖片）

里約奧運，李慧詩以淚水定格。（資料圖片）

敗走里約，李慧詩的身與心都未完全癒合，就獨自去日本參加了幾場競輪賽。2016年10月26日，李慧詩奪得第3場日本競輪賽冠軍的翌日，港隊短途教練普林俊在廣州猝逝。消息震撼單車壇，李慧詩急忙從日本返回廣州。喪禮上，她一身素服，跪在棺木旁邊，哭得肝腸寸斷。

普教練，怎麼沒見上最後一面，你就狠心離開了？

「普教練離去對我影響太深遠，無人會理解我的難過，我想用點時間放下一些事。」她說。

每天一起生活、一起成功、一起失敗的人，一聲不響就告別了。（資料圖片；黃永俊攝）

對於東京奧運，其實李慧詩也曾猶豫過。2017年4月的世界錦標賽後，她開始避談東京奧運，後來更宣佈短暫離開單車，過一種明明普通不過但在她而言是陌生又新奇的大學校園生活。當時大家開始問：李慧詩還能嗎？33歲的她有力踩東京奧運嗎？她要退役了嗎？

她要回答的，不止是自己的人生，更多是外界的疑問。

最終她說：「我還是做自己吧。」

李慧詩。（資料圖片；鄭子峰攝）

2018年，她以雅加達亞運勇奪2金1銀告訴我們，「女車神」真真正正回來了。2019年單屆兩個世界冠軍、2020年世錦賽爭先賽銅牌、還有一大堆世界盃競輪和爭先賽冠軍、連續21個月爭先賽不敗，這些成績更令李慧詩知道，人生已朝着東京奧運高速行駛，沒有退路。

高速行駛，沒有退路，就這樣來到東京奧運。（高詩琦攝）

當張家朗奪得港隊今屆奧運首金、何詩蓓神勇摘下兩銀、港乒女團和劉慕裳同日增添兩銅之際，我們都期待女車神能否締造奧運雙金的傳奇。8月5日，她在競輪賽落敗。對於香港人，這是震驚的；對於努力了「4年+1」的單車隊，這是失落的。劇情發展不似預期，東京奧運，女車神就只能押注在爭先賽上。

從8月6日到今天的閉幕日，李慧詩終於可以張開雙手與沈教練擁抱。這一刻，沒有驚喜，也不苦澀，一面銅牌的欣慰下，更多是期望、重任、壓力、烏氣。女車神的日子，從來不易過。

「其實壓力好大，但不想說出來，我不停告訴自己，我可以的。」

「大家好大期望，自己都好想有獎牌，但人生就是這樣，好用力去完成一件事，雖然未能如願，但盡力過，不會後悔。」

李慧詩（右）。（Getty Images）

以一面銅牌告別東京，個人累積三屆亞運兩奪銅牌，或許不如人意，但女車神過去九年送給香港人的，始終是那個來自牛頭角下邨、靠雙腿拚搏成為世界傳奇的故事。在這條「走不出來」的單車路上，由始至終，李慧詩都是勇敢地騎車的香港女孩。李慧詩早前出戰競

【李慧詩爭先賽四強】：（按圖放大）

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