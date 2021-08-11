美斯加盟PSG｜靠石油資本豪簽巴塞皇馬隊長　新「銀河艦隊」誕生

巴黎聖日耳門（PSG）背靠卡塔爾主權基金，正當很多大球會因疫情而財政緊絀時，他們今夏仍能開出高人工，簽入多名球星。他們向美斯開出兩年合約，附加多一年續約選項，據報周薪高達65萬鎊，另外幾名新兵如沙治奧拉莫斯及基安盧基當拿隆馬也是高薪一族。



美斯與PSG的合約條款傳出多個版本，有的指除稅後年薪為3500萬歐元，而英國《每日郵報》的消息則指是除稅後2500萬鎊，至於英國《太陽報》就報道美斯的周薪為65萬鎊。無論是那個版本，美斯都是PSG最高薪的球員。

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PSG今夏使出「免簽大法」，5筆主要簽約當中，有4宗是免轉會費簽入自由身球員。他們以6000萬歐元從國際米蘭收購摩洛哥後衛夏基美，並以零轉會費簽入荷蘭國家隊隊長韋拿杜姆、應屆歐國盃最佳球員基安盧基當拿隆馬、皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯及巴塞隆拿隊長美斯。儘管PSG節省了不少轉會費，但這些球員全部高薪。

真的想不到，有朝一日巴塞隊長美斯（中）會跟皇馬隊長沙治奧拉莫斯（右）做隊友！（資料圖片/Getty Images）

據《太陽報》報道，夏積美及韋拿杜姆已經是5人中最低薪的，兩人周薪為16萬鎊，拉莫斯及當拿隆馬同樣20萬鎊，至於美斯更加高達65萬鎊。本身PSG已經有很多高薪球星，例如之前的首席球星尼馬每周人工49萬鎊，明夏約滿的基利安麥巴比周薪31萬鎊，若果他續約的話，相信都會大幅加人工。門將基羅拿華斯、中堅馬昆奴斯哥利亞、中場馬高華拉堤及迪馬利亞的周薪都在20萬鎊以上。

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經過今夏一輪增兵後，PSG已經成為歐洲球壇牌面最強的球隊，並超越曼城成為21/22歐聯冠軍的大熱門。在中前場，除了前述的球員，還有阿根廷前鋒莫路伊卡迪、西班牙翼鋒沙拉比亞、德國中場達斯拿、西班牙中場安達靴里拉、阿根廷中場里安度柏利迪斯，可說是粒粒皆星。

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英國《每日郵報》統計，PSG現時是全球人工開支最高的體育隊伍，每年球員薪酬開支約2.56億鎊。排名前4名的都是足球隊伍，第4位的巴塞現支出1.95億鎊，上季還有美斯的時候，他們是人工開支的隊伍，每年花2.38億鎊出糧。第3位是2.01億鎊的曼聯，第2位則是2.12億鎊的皇家馬德里。

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