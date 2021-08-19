【港超聯】足總料組青年隊參戰　港會升班外援限制「特事特辦」

下屆港超聯參賽隊數漸趨明朗，足總今（19日）召開董事會，落實上屆港甲盟主港會升班；同時亦正組織一支「青年隊」征戰。



港超聯球會上周曾召開會議，暫定來屆港超隊數「坐7望8」。足總今召開董事會後透露，昨晚已收到港會來信，確認參加下季港超。不過，港會人腳以洋將為主，最終足總需向該隊放寬外援限制。

足總行政總裁譚秋朗指，港會第一季必須遵從本土球員「註9出3」的規定，第二季則需每場派5名球員上陣，強調會給予3年「調整期」；惟所有球員首季必須轉為全職。主席貝鈞奇相信，港會貴為上季港甲冠軍，有力於港超一戰，又指該隊「有球場、有會員收入，只係之前唔肯搞」，相信他們可應付資金問題。

足總CEO譚秋朗（左）及主席貝鈞奇（右）。（袁志浩攝）

組織青年隊參賽 有心人願贊助

至於另一支球隊，譚秋朗原本稱「唔係大家估到嘅方向」，惟及後有傳媒引述消息指足總有意組織「青年隊」、類似當年「香港08」的模式參賽。

貝鈞奇承認，足總希望培養年輕球員，提供更多就業機會，相信球隊會以23歲或以下球員為主。他又稱，相信教練、球員及資金不是問題，「有心人願意出錢贊助，惟部份細節仍有爭議性，因一支球隊要有名義，不能由足總直接『搞』」。

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足總早年曾組織香港08參加香港頂級聯賽，現役球員歐陽耀冲（後排右三）、梁興傑（後排左三）等皆是成員之一。（足總圖片）

註：

2005/06球季，香港甲組聯賽（頂級聯賽）因隊數不足，足總為培訓一班參加2008年奧運足球外圍賽的年輕球員，決定組隊參賽，改名「香港08」，班底主要由港青球員組成，惟因實力有限，該季未得1勝。



C AllStar成員陳健安（前），亦曾效力當時征戰港甲的香港08。（資料圖片）

足總下周四早上再召開特別董事會商討有關細節，料當日會決定最終來季參賽隊數；2021/22球季港超聯將如期於9月18日開鑼。

值得一提，足總今日特別在地下大堂一側佈置講台，並於背後投影足總會徽，安排貝鈞奇及譚秋朗於「高級」環境中受訪，相信有關安排未來會延續，展開形象工程。然而有關安排需以7名人手耗半小時處理，但足總一樓會議室向來也設有講台及會徽，令傳媒不禁質疑效益。

足總「精心安排」的訪問場景。（袁志浩攝）

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