港足｜失業兵落班無門嘆無助　職業足球員協會籌50萬或月內分發

沒有統一且整齊的球衣、沒有車馬費或任何收入，就算只得少量訓練裝備，即使連水也要找贊助，但一班港超「失業兵」於烈日當空下，依堅持操練維持狀態。

在旁邊球場練習的，正是千萬大軍東方龍獅，但他們沒氣餒，反而給出比往日更堅強的決心，為的只是一個留在職業球圈的機會。



自從愉園及天水圍飛馬散班，來屆港超仍未明朗，足總雖透露參賽隊數「坐7望8」，惟勢升班的港會以非華將為主、能接收的球員有限。

約25名「失業兵」今日早上自費前往賽馬會足球訓練中心，參加由香港職業足球員協會舉辦的免費操練，當中包括前港腳辛祖跟陳廣豪；劉浩霖、羅曉聰、羅振廷等華將，以及前愉園球員謝家榮、張俊軒、黃浩然及黎培基等。

曾入選香港隊的上季港超最佳十一人（前鋒）得主辛祖，今日亦有參與操練。（袁志浩攝）

其他參與「失業兵」操練的前港超球員：（按圖放大）

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郭嘉諾呼籲球員主動接受援助

操練由前飛馬教練郭嘉諾義務帶領，主要以用球訓練為主，好讓球員保持球感，做好準備並尋求落班機會。他在訓練中已不時強調，本地球圈環境特殊，球員失業或是「唔好彩」，未必跟實力掛鈎。「有些球員較內向，仍在等球會聯絡，或想再看看情況。我希望他們主動接受援手，絕對沒有人會歧視他們的。」

郭嘉諾又指，失業兵中不乏有潛質者，包括12名U23適齡球員，本身大有機會獲徵召至港隊，參加10月舉行的U23亞洲盃外圍賽；因此希望其他有班落的球員，能珍惜眼前機會。他稱未來會約港超隊或港甲隊友賽，透過實戰令球員有被相中的機會；至於自己的去向，他未有多透露，僅稱「等緊機會」。

前飛馬主教練郭嘉諾義務帶領操練，他希望球員能接受援手。（袁志浩攝）

謝家榮大嘆無奈 堅持練習望入選U23港隊

年僅21歲的謝家榮，正是郭嘉諾口中的U23港隊代表。曾效力夢想FC的他一度入選大港腳，之後又曾出戰省港盃，及後加盟富力，再輾轉到愉園。消息指謝家榮原先向有意升班的區隊屯門「叩門」，惟對方似乎已暫停組軍，他慨嘆現況相當可惜，「自己數年生涯雖未算標青，但也沒想過到這此步，現在其他隊有固定班底，落班很困難，既無奈也沮喪。」

他坦言會想盡方法裝備自己，希望於10月入選港隊U23大軍，「看看有沒有球會願意提供短期合約，否則自己會一直跟操。暫不考慮甲組，始終練習時間少，質素也不及職業層面。」這位守門員直言，自己仍有目標未達成、渴望重返大港腳之列，因此從未想過轉行，「這樣離開球圈，不會甘心。」

曾效力夢想FC、富力R&F及愉園的守門員謝家榮，希望維持狀態，爭取入選港隊U23 10月出戰亞洲盃外圍賽的大軍名單。（袁志浩攝）

職業足球員協會籌得50萬 日內發放予受影響球員

有份為失業球員籌辦操練的香港職業足球員協會（下稱：協會）聯合召集人金偉明透露，相關活動會維持一個月、每周3課，直至9月中港超開季為止。

港足｜職業足球員協會辦全民足球日籌款 抗疫基金助解燃眉之急

據悉，協會正計劃其他支援球員的活動，惟現階段會先處理早前透過「全民足球挑戰賽」所籌得約50萬元款項（扣除活動開支後約30萬元），分發予有需要之球員。另一聯合召集人、足總董事陳志康稱，屆時會接受所有「受疫情影響的球員」申請，但會按「受影響程度」分配援助金，「例如球員受影響時間的長短等等，相信最快下周能公布詳情。」

香港職業足球員協會聯合召集人金偉明。（資料圖片／袁志浩攝）

港足專題．球員權益4｜球員工會的優與劣 成立必先克服兩大難關

香港足總為保障球員，2017年起訂立標準球員合約，按圖即睇重點內容：

有球員憂慮，或需先成為協會會員（需支付300元會費）後，才有資格申請援助金。金偉明回應時未有否認，僅稱個人希望球員能加入協會，享用其他福利。而現場球員在活動後都有登記聯絡資料，金偉明指必要時，會為他們介紹工作及提供其他支援。

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