東京殘奧｜澳洲零獎金差別待遇終改革　港殘奧獎金與奧運差幾遠？

平等、包容是殘奧會的核心理念，惟事實上許多國家並未給予獲得獎牌的殘疾運動員與奧運選手同樣的奬金，澳洲率先做起發放相同金額獎金予殘奧獎牌選手，總理莫里森（Scott Morrison）在周四（2日）發表聲明宣布：「將確保澳洲獲得奬牌的殘奧選手，奬金與奧運獎牌者的奬金相同。」



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

東京殘奧會將在周日閉幕，各國選手為國家榮譽奮戰，惟相比起奧運選手的奪牌獎金，澳洲殘奧選手卻是分毫都拿不到，對於這種差別待遇，澳洲選手透過社交媒體表達不滿，並向澳洲殘奧會提出抗議。

東京奧運｜港將獲頒發近2000萬獎金 奧運熱潮推動全職運動員發展

澳洲短跑名將里爾登在今屆雖未獲獎牌，對政府對殘奧選手的重視感高興。（Getty Images）

由0元到與奧運獎牌選手同額

澳洲殘奧會發言人此前在接受訪問時坦言，他們沒有錢支付獎牌選手的獎金，相比之下，澳洲選手東京奧運會中，金牌得主能夠獲得2萬美元（約15萬港元），銀牌1.5萬美元（約11萬港元），以及銅牌獎金1萬美元（約7.7萬港元）。

澳洲短跑名將里爾登（Scott Reardon）曾在2012年倫敦、2016年里約殘奧取得1金1銀，卻從未領過任何獎金，他日前抱怨：「在一個完美世界裏，男、女選手和殘奧選手都是平等的，但現實中，我們遭受不平等對待。」

澳洲在輪椅網球男子雙打奪銀。（Getty Images）

港台殘奧與奧運獎金差逾5倍

不單是澳洲，台灣國民黨立法院黨團總召費鴻泰亦曾表示，殘奧會中華台北選手得牌獎金與奧運選手相差數倍，呼籲政府重視傷健運動員。據費鴻泰指出，奧運金牌有2000萬台幣（約561萬港元），殘奧則只有400萬台幣（約112萬港元），兩者相差近5倍之多。教練獎金方面，奧運金牌有500萬台幣（140萬港元），殘奧僅得25萬台幣（7萬港元），相差更達20倍之多。

港將梁育榮獲得硬地滾球銅牌喜上眉梢。（路透社）

香港方面，殘奧得獎運動員的待遇仍遠不及奧運獎牌得主，「恒基精英運動員嘉許計劃」之下，今年雖將殘奧個人項目金牌得主的獎金，由40萬港元倍增至80萬港元，但東京奧運金牌劍手張家朗在同一計劃下獨得500萬港元獎金，是殘奧金牌得主的6倍有多；銀牌獎金由去屆20萬增加至40萬港元（東京奧運為250萬港元），銅牌則由10萬加至20萬港元（東京奧運為125萬港元）。

港隊3名土炮小花贏得首面女子乒乓的奧運獎牌，隊制銅牌獲250萬港幣。（資料圖片／楊宇翹攝）

澳洲政府對國家運動員的聲音從善如流，不但開創先河決定本屆東京殘奧將發放獎金予獎牌運動員，而且金額比照東京奧運。截至今日，澳洲已獲18金、27銀、27銅，總計70面殘奧獎牌，在各國排行榜中暫列第8。

重溫梁育榮比賽過程：

東京殘奧｜梁育榮奪硬地滾球個人賽銅牌 香港今屆第二面獎牌

東京殘奧｜梁育榮最後一擊失敗 準決賽告負明早鬥中國選手爭銅牌

東京殘奧選手感人故事：

天生缺雙臂日本少女背泳奪銀 「我也化成了河童」

憑半隻左手花4分鐘游100米 白羅斯泳手包尾卻贏盡掌聲

澳洲金牌選手的悲鳴 「我這雙腿失去得有價值嗎？」

埃及「不可能先生」創奇蹟 失去雙臂靠口用腳打乒乓球

如電影般的愛情故事 奧運跳遠女將愛上殘奧截肢跑手