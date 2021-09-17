全運會｜全紅嬋遺失至愛驢公仔　賽會窩心回覆兼展示「中國速度」

14歲的中國跳水新星全紅嬋以兩金主完成今屆全運，但她離開選手村後發現遺失了最愛的公仔！她在微博上載了這隻驢仔公仔的照片，留言「把你忘在西安了」，引起網民關注，連全運會組委會的官方微博也回應，表示會為她找娃娃，並於3小時內找到。

這隻藍色的驢仔是全紅嬋的大哥送給她的禮物，也是她最喜歡的公仔，每次離家外出比賽都會帶着它，包括陪她到東京贏得奧運金牌。全紅嬋講過，雖然這隻驢公仔外表不太討好，但有個特徵很像她，份外有親切感。



全紅嬋今日（17日）下午在微博發文一句「我竟然把你忘在西安了」，並加上4個哭泣的表情符號。她附上一張毛公仔的照片，那是一隻藍色的驢仔，露齒而笑。發文3小時內，已經有逾4000名網民留言，有的安慰全紅嬋，有的就叫全運會工作人員快去找找，亦有的叫乒乓球手樊振東幫忙將公仔帶回廣東。

【全紅嬋在微博表示遺失驢公仔】

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全運會組委會官方微博也有回應：「全妹別著急，我們幫你找娃娃。」官方賽會一出手，果然很有效率，全紅嬋發出尋「人」啟示不到3小時，組委會就宣布找回她的驢公仔，「經過聯繫溝通，全妹的娃娃已經找到啦，我們會盡快安排把娃娃寄給妹妹」。有心水清的網民計過，賽會花了2小時46分鐘就找回公仔，感歎這就是「中國速度」。

【全紅嬋參加全運會的照片】

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這隻藍色驢公仔對全紅嬋很重要，它是大哥送給她的禮物，一直隨身攜帶，陪到她國內外出戰不同的比賽。在奧運前，全紅嬋跟師姐陳若琳聊天時，講到自己有一隻驢公仔，去什麼比賽都會帶住它，她習慣將驢公仔放在床頭，全紅嬋表示：「它是泳池的顏色，樣子不太好看，但手感特別好，摸著軟綿綿的，特別減壓。它有點兒小齜牙，像我自己，每次笑的時候都有點兒齜牙。」

全紅嬋最愛這隻藍色的驢仔公仔。（互聯網）

全紅嬋在今屆全運贏得兩面跳水金牌，她在奧運奪金項目女子10米高台中，以419.25分擊敗陳芋汐、任茜及張家齊等好手，贏得冠軍，還協助廣東隊贏得女子團體金牌。

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