全運會︱全紅嬋人見人愛變身「吉祥物」　運動巨星全部羨慕一個人

14歲中國跳水小將全紅嬋，由東京奧運爆紅，威力一路延伸至全運會。小妮子不止深受普羅大眾喜愛，活潑可愛的她，更成為一眾運動巨星的「集郵」對象，一班奧運和世界冠軍級人馬哥哥姐姐，不停圍繞她團團轉，受歡迎程度較真正的吉祥物更高！

別看全紅嬋平日好動到有點頑皮，當其他星級選手找她合照時，立即乖乖企定，令不少「迷哥迷姐」失望，他們都很羨慕一個人——唯一獲得全紅嬋以「樹熊抱」待遇的陳藝文。



全紅嬋人氣熱爆全運會，每逢她出現的地方，一班平日慣常被別人「集郵」的運動巨星，立即化身粉絲，紛紛要求跟她合照，例如是，東京奧運女子重劍金牌得主孫一文。

難得穿上裙子的小全，斯斯文文地被同穿一式一樣中國隊制服的孫一文擁着合照留念，一反平日的跳脫。

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東京奧運女子重劍金牌得主孫一文與全紅嬋合照。（孫一文微博）

酸溜溜的許昕：她真的不認識我！

又例如是，中國31歲乒乓球名將許昕。這位連續兩屆奧運乒乓男團金牌兼今屆混雙銀牌得主，跟全紅嬋合照後似乎有點失望，在微博上載二人合照時，特別標籤對方：「平時看你挺活躍的，但這張拍的多多少少有些敷衍吧」，搞笑地抱怨小全不及平日活潑。

全紅嬋留言回覆一句：「多少有点害羞」，許昕跟她鬥嘴說：「要東西的時候我以為咱倆兄妹呢。」故事去到此處尚未完結，許昕再留言稱，「之前我跟朋友說我認識小紅（全紅嬋），人（家）都說你倆年齡差一圈多，誰信呢？今天拍完照我也明白了一些道理，她真的不認識我」，後面還加上一個笑到喊的表情符號。

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中國乒乓球老大哥許昕也特別找全紅嬋合照。（許昕微博）

的而且確，全紅嬋愛玩愛笑，她比賽時冷靜自若，一派大將風範，與比賽後的活潑可愛成強烈對比，正是那份「反差萌」，令她深得眾人愛戴。不過假如細心留意的話，她最孩子氣一面，只會在信任的人面前展露。

她經常跟教練何威儀有不同親密互動，例如奧運奪金後，後者毫不猶豫地托高她慶祝，到全運會個人賽期間失手導致一度落後20分時，何威儀摸了她的頭一下鼓勵她，最終她憑最後兩跳反勝封后。除了教練之外，細心的網民留意到，還有一個人獲得小全的絕對信任。

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樊振東與全紅嬋可愛合照。（微博）

樊振東再次「躺槍」

全運會賽事期間，小全全程跟廣東隊運動員坐在一起觀戰，她似乎跟乒乓球一哥樊振東感情不錯，二人排排坐，有說有笑，又應其他人要求合照。

在全紅嬋身邊，樊振東再次「躺槍」，被看直播的網民取笑，「全紅嬋身型只及樊振東一半」，繼上次「陳夢的腹肌」事件後，再成被開玩笑對象。

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全紅嬋一見師姐陳藝文，立即變身「小樹熊」。（微博截圖）

全紅嬋最愛的師姐：

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全紅嬋一見她即變「樹熊」

要獲得小妮子歡心，近水樓台是一大因素。廣東隊之中，又以跳水隊成員跟全紅嬋感情最要好。她跟廣東隊大合照時，全程蹦蹦跳兼不斷賣萌，完成比賽後，更第一時間飛奔入一人懷中，之後猶如小樹熊一樣，掛在那人身上。全中國網民立即好奇，此人到底是何方神聖？

她正是現年22歲的跳水運動員陳藝文。全紅嬋來自廣東湛江，大她8年的陳藝文雖在海南省出生，父籍海南，但9歲那年到母親家鄉廣東湛江接受跳水訓練，之後被選入廣東體校，2010年順理成章入選廣東省隊，6年後成為1米彈板全國冠軍後晉身國家隊。無論在省隊以至國家隊，均是全紅嬋的師姊，她很愛錫這個小師妹，當全紅嬋訓練遇上阻滯或不開心的時候，都會找陳藝文傾訴。

今屆全運會上，全紅嬋最孩子氣的時候，正是在陳藝文身邊。時而像小樹熊那樣被師姐抱着走來走去，時而被公主抱或騎膊馬，甚至是緊緊擁抱着扭來扭去邊玩邊說悄悄話，親密得令人羨慕。今屆全運獨攬3金的大師兄謝思埸孭着小全同框，他不比賽的時候，很多時自願充當小師妹的保鑣，擋開大量來自其他省份官員的合照要求。

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謝思埸身為東京奧運雙金得主，也甘願當 小師妹全紅嬋的「保鑣」為她擋駕。（微博截圖）

萬千寵愛在一身

廣東省隊以外，只有一人可以公主抱全紅嬋，那就是2016奧運女子10米高台跳水金牌得主任茜。這位20歲的四川選手，是小全在國家隊內的好朋友，全紅嬋教練何威儀日前特別在全運會賽後記者會中感謝任茜，「紅嬋還是新兵，陳芋汐和任茜是她的姐姐，是她們帶着紅嬋完成奧運會和全運會任務的，她還有很多東西要向姐姐們學習。特別是上一屆奧運會冠軍任茜，紅嬋和她一直在同個訓練場，也學到了很多東西。」

今屆全運女子10米高台比賽，全紅嬋後上奪金，陳芋汐得銀，任茜即使只得銅牌，仍不以為忤地抱起小全合照。任茜放全紅嬋落地後，何威儀在旁大讚：「今天，茜姐是最漂亮的。」

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上屆奧運冠軍任茜在國家隊對全紅嬋照顧有加，是極少數廣東隊以外可以公主抱小妮子的人物。（微博截圖）

人見人愛的全紅嬋：

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有趣的是，全紅嬋隨即看到另一師姐林珊，後者原屬廣東隊，今屆全運會被交流到東道主陝西，並為主隊贏得女子個人全能跳水金牌。小全又跳到她身上，抱着師姐緊緊不放，在旁的師兄看不過眼，拍一拍全紅嬋示意她落地，小全毫不理會，有記者問林珊：「她輕嗎」，林珊點了點頭，表示小全的體重特別輕。

直到一位廣東隊老教練走過來，喝一聲：「快下來！」林珊才放下全紅嬋。由此可見，全紅嬋的黏人癖好，只會用在熟人身上。由省隊到國家隊，跳水運動員幾乎都是自小長年離鄉別井受訓，成員之間見面時間遠超家人，自然彼此熟稔，全紅嬋或許由於年紀特別小的關係，一眾師兄師姐對她寵愛備至。相對之下，來自江蘇的許昕就算早已名滿天下，這位乒乓球名將得不到小全的歡心，也是正常的吧。

廣東跳水隊在今屆全運會大豐收，獲得7金2銀4銅，創出歷史佳績，包辦男、女子團體，男子雙人10米高台，男子個人、雙人3米彈板，女子個人10米高台和女子個人3米彈板共7項冠軍。謝思埸繼上屆後，再次在全運會贏得個人、雙人3米彈板及男團3面金牌；與全紅嬋感情要好的陳藝文，也在女團和個人3米彈板奪金，雙人3米彈板奪銅，其中女子團隊那面獎牌，正是與全紅嬋一起贏得。

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