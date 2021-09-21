全運會・田徑｜呂麗瑤貼近最佳無緣決賽　黃尹雋10000米失利

香港田徑隊今日（21日）在全運分途出擊，香港男子全馬紀錄保持者黃尹雋在10000米決賽，以31分42.46秒與香港紀錄擦身而過。至於焦點之一、亞運銅牌得主呂麗瑤在女子100米欄初賽失利，無緣決賽。



26歲的香港「欄后」呂麗瑤在去年3月的澳洲昆士蘭錦標賽後，便一直因疫情未能出外作賽，她在2019年多哈亞錦賽曾兩度刷新個人最佳時間（PB）的13.35秒及13.32秒，與陳秀英在1994年造出的13.14秒香港紀錄擦身而過；相隔兩年再參加大賽的她力求在大賽氣氛下突破。

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呂麗瑤與香港紀錄擦身而過。（資料圖片／李澤銅攝）

呂麗瑤被編入初賽第一組第4線，同組第3線還有今季跑出13.01秒最佳的中國名將陳佳敏。直播所見，呂麗瑤在賽前展露笑容、神情輕鬆，最終她跑出13.33秒僅與個人最佳成績相差0.01秒，惟成績名列小組第3，未能直接以前2名出線，最終亦未能以「細Q」（3組中以每組前2名後補遞最佳2名跑手）躋身明日決賽。

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呂麗瑤相隔2年再戰大賽。（資料圖片／鄭子峰攝）

此外，香港男子全馬紀錄保持者黃尹雋，周二晚上出戰10000米決賽，他上一場大賽已是去年10月的波蘭半馬世錦賽。他在今屆全運除參加10000米賽事外，亦會在26日挑戰全馬。

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黃尹雋在今年5月於香港錦標賽10000米賽事以32分08.01秒封王。

黃尹雋在數月前已到雲南跟隨內地跑團訓練，免卻隔離21天影響表現煩惱。目標為刷新男子10000米港績的他，最終在今晚決賽跑出31分42.46秒，無緣刷新長跑好手紀嘉文在2012年造出的30分53.60秒香港紀錄，在21名跑手中名列第18。

黃尹雋在2019年屢破港績並在2年間刷新4項香港紀錄，包括5,000米（14分50.78秒）、10公里（30分41秒）、15公里（46分55秒）和馬拉松（2小時20.58秒），他期望能在26日舉行的馬拉松刷新前年個人所創的馬拉松紀錄。

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黃尹雋在今屆全運除參加10000米賽事外，亦會在26日挑戰全馬。（資料圖片）

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