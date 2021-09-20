物之話・呂麗瑤︱鎖在手寫字橫豎撇捺的溫度　我們與陌生人的距離

我們都愛看故事，但主角的故事甚或是人生，大概就像瞎子摸象一般，只能仔細地把摸到的部分描繪出來。

來一場「物會」吧。帶來你最重要的物件和回憶，一起聊東西，聊不聊體育的你。

呂麗瑤，這天不談跨欄，談文字。



最有溫度的文字，是感受。

當交談也變得電子化，你是否還會珍惜親手栽種的字花？

「我覺得手寫字很難得，所以都會留低。」外表酷酷的呂麗瑤手中拿着厚厚一疊明信片說。

呂麗瑤／香港田徑跨欄代表／雅加達亞運銅牌得主（葉詩敏攝）

呂麗瑤身上總散發一股懾人的氣場，大概因為每次碰面都是在田徑場，她已進入了「戰鬥模式」，加上颯爽氣質與黝黑的高佻身形，總感覺有點「冷」。說不出為什麼是「總」，因為明明看她哭過兩次，一次是雅加達亞運會奪銅，一次是年初她久未能征戰大賽感觸落淚。這次訪問中，她卸下了盔甲，其實「很有溫度」亦很愛笑。

田徑｜欄后呂麗瑤本地賽封后仍落淚 疫情下被困香港的運動員心聲

呂麗瑤喜歡手寫字的溫度，「是那個人獨有，買不到的」。（葉詩敏攝）

「因為我常常清理東西的，會丟掉的即不重要啦，所以我就想想有什麼是不會扔的，信件和明信片我是不會丟掉的。」一張又一張的明信片，是四季分明的，它記載着寄件人在經緯線某一點的掛念；還有那些聖誕卡、字條，是溫暖的，因為字裏行間滲透了情感和故事。

鎖在明信片上的溫度

她把攤放在桌上的其中一封信拿上手，信封面是她的名字：「這是Sarah（李慧詩）的字跡。」呂麗瑤與李慧詩偶爾會寫信，她回想大概是某年親手造了聖誕花圈當禮物，Sarah就回了一張聖誕咭，往後二人就開始「寫下紙仔」。

呂麗瑤笑言不太會寫東西，若要寫日記應寫來寫去都是「今日很開心」、「今日不開心」。（葉詩敏攝）

一來一回的信件，橫豎撇捺的比劃與真摯是代碼取替不到的， 漸漸二人拉近了距離，她笑言二人都是早起的人，「我們會一齊食早餐，她大概7點3食早餐，我就7點半落去，她會帶本簿落去寫日記，她很堅持寫日記，也有鼓勵我寫，但我真的沒有這動力，我不太叻寫東西。」她笑說。

性格爽直的呂麗瑤偶爾會給人難親近的感覺，其實是很親切的人。（葉詩敏攝）

重看信件，亦同時把那個放滿回憶的盒子打開，有男朋友在瑞士寄出的明信片，「他在瑞士轉機要等12個鐘，說大概呢世人都不會再去瑞士，便寫了給我。」也有來自加拿大好友的，「是我的小學兼中學同學，她中四出國讀書，我們經常Skype，這是她一邊Skype一邊寫的，好無聊呀哈哈。」還有跳高女將黎恩熙教練呂子軒在明信片祝福她「Get Well Soon」，「應是我那陣子斷了韌帶」。

「咁你鍾唔鍾意寫嘢？」「我鍾意講嘢。」呂麗瑤說。（葉詩敏攝）

想起來，旅行時寫的Postcard，內容大多是無聊的，有點「為寫而寫」的意味，背後的心思卻是真摯的，「不知寫什麼但我想寫給你」aka 「我想起你」。

她邊翻着信件，邊說有寄明信片給自己的習慣。

把這些不安的感受寫低，然後寄走它。 呂麗瑤

又一張明信片，是2019年多哈亞洲田徑錦標賽，她兩日內兩度刷新PB（個人最佳時間），原來開賽前她會在酒店房中寫明信片——手中的原子筆在紙上來來回回，她以「好得意」來形容賽前這種感受：「好想快點跑但又會驚，死啦最後會點呢？所以把這些感受寫低，然後寄走它。」就像把賽前的恐懼、緊張和不安送走，然後好好享受比賽。

呂麗瑤比賽前會寫明信片給自己，記錄下當時心情，順道送走不安情緒。（葉詩敏攝）

「寫下感受像一場Self Talk」

有血有肉有情緒，把內心的恐懼化成幾行手寫字，就像向誰吐了苦水般紓解壓力，除了送走不安的情緒，密密麻麻的字也是日後的動力。

那場多哈亞錦賽，已是她疫情爆發前的最後一場大賽。「這是賽前寫的，睇返都幾有Motivation（動力），有些東西現在仍未做到。」那細小的長方框內承載了她想完成的事，「想比賽後有更大動力，無論結果如何都要接受，繼續做得更好。」就像她所言，以文字進行一場「Self Talk」，寫出來後便整理好思緒。

以文字進行一場「Self Talk」，有助呂麗瑤整理好思緒。（葉詩敏攝）

「咁你鍾唔鍾意寫嘢？」我問。

「我鍾意講嘢。」她說。

她說自己不太擅長寫作，但喜歡收到別人的手寫字，「好難得這個世代還會有人拎起支筆、搵張紙寫信給你，他們不是隨手用便條、MEMO紙寫，都搵張靚靚哋的紙寫給你、畫下公仔，所以都很珍惜，這是買不到的。」

文字不用生花，真摯就足夠。

憤怒的時候寫字

手寫字總是獨一無二的，那筆觸，那力度，那字跡，是她所指的「溫度」。她說喜歡「講嘢」多於寫，惟她深知自己直腸直肚，常講錯嘢，於是生氣的時候，她會選擇寫。

呂麗瑤深知自己直腸直肚，常講錯嘢，於是生氣的時候，她會選擇寫。（葉詩敏攝）

「通常我寫得的，都是很嬲的事。」有一次，休季後重新訓練時，教練鄧漢昇指着她說：「你睇吓你幾肥？」她笑言聽到後「無名火起」，嬲了一個星期，教練無心之言當然沒為意，她忍着忍着終於忍不住寫了紙仔，訓練後塞到教練手中。紙仔內容是：「其實我已經跟住個Diet跟得好Straight的了，如果你覺得好好笑，我想話你知一啲都唔好笑」。

我們在餐廳內為她「暴走」笑了起來，她解釋其實並不在於介意「肥」這個女生禁忌字：「跟Diet是一件很慘的事，練得那麼辛苦卻不能吃想吃的東西，仲要被人指住話肥。」

她續說：「我好嬲是因為，好似你好辛苦去做一件事，但他看不到你的努力，所以我要令他知道。」

呂麗瑤指很嬲的時候會寫字，起碼寫得傷人可以刪掉。（葉詩敏攝）

她坦言「一嬲就毫無組織能力」、「什麼都講得出」，後來她學會以文字安撫憤怒，「寫可以讓我有時間想清楚，那句話到底需不需要，字可以寫完再刪，話一衝出口就收不回來。」她笑言有時寫完一大篇後，發現其實都沒什麼值得嬲，「咁就嬲完」。

話題回到她與阿昇，我想起呂麗瑤很重視「努力」，田徑賽後她感觸落淚那天，她正是說疫情下「沒有比賽去審視努力是失望的」。在我眼中，她一直是個很努力的人，即使她不常把訓練片段放到社交媒體。

呂麗瑤習慣在國外比賽前寫明信片紓壓。（葉詩敏攝）

這世代我們與陌生人的距離

她近年較少在社交媒體記下感受，多是贊助產品的相片和比賽照片，我們同感嘆世界突然多了許多人，多了許多「認識的陌生人」。她坦言開始對用IG有奇怪的感覺，「你知這個人昨晚吃米線有雞有豆卜，又知他吃米線後去了哪裏，但你其實不認識這個人。」

這就是當下世代的生活，指尖在IG、Facebook滑來滑去，看到一張照片，卻發現相中沒有一個人是認識的。她有感被陌生人看到私生活有點「奇怪」，便漸漸只看別人多於自己發文，再漸漸，她甚至覺得其實不需要知道別人在做什麼。

「日日Loop兩三個鐘都不知做甚麼，好似同身邊、圈子內的人Connect了，但其實又不是真正Connect，社交媒體令你曝光於很多人前，但每個人都是在『枱面』。」

「你知這個人昨晚吃米線有雞有豆卜，又知他吃米線後去了哪裏，但你其實不認識這個人。」（葉詩敏攝）

「你會識得好多人，但你不認識那個人。」 呂麗瑤

她說，很多事情甚至生活瑣事，重視的人知道就夠了，「就像我訓練，教練知就得，不用整個地球都知。」我失笑，也同意。

由手寫字到社交媒體，都在說人與人的距離與關係。這年頭，同在香港的我們可以距離很遠，隔了航程幾千萬里外的人卻能感覺親近。

紙張會變皺，墨水會褪色，彷彿在提醒我們時代的變奏，人來人往，沒有好好保管的關係也只會氧化變黃。厚厚一疊的思念默默提醒善忘的我們，珍惜。

P.S. 也珍惜爽直得容易得罪人的呂麗瑤，希望收到你下次出國參賽的Postcard＝）



關於她的真實，重視的人知道就夠，呂麗瑤說。（葉詩敏攝）

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