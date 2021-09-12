元朗行山路線｜上山前漫遊錦田壁畫村　登井坑山搵恐龍頭石打卡

首先乘車往錦上路站，先找一間在附近好出名的coffee shop 「high high tea」，之後走訪錦田壁畫村。這裏有多幅壁畫作品，充滿色彩，可感受圍村一帶居民生活點滴。附近還有一個市集，名為「錦上路紅磚屋」，内裏有多間不同的商店，包括有木製產品、懷舊玩具、手工藝品、餐廳……五花八門，細心逐一觀看都可消耗一個下午！
（行山日期：2021年7月6日）全程：約9公里 時間：約3小時
▼行山前先到訪錦田壁畫村，按圖看清美食與風光👇👇👇
探究一番後，正式開始今次旅程！首先由錦上路站D出口起步，經過露天停車埸，穿過一條行人隧道，左轉上一道數百級梯級，對行山者的確是一個耐力大考驗。行行重行行，終於到達大㰖涌郊遊徑，這裏風景開掦，可俯瞰整個錦田市景色。
很快便到達井坑山（高234米），繼續沿郊遊徑走，靠右邊可看見掌牛山美景。再向前方直走，細心觀察，山坡上有一塊巨石，外形十分像一頭恐龍頭，還有山友在恐龍口中擺設了小石， 更容易被人聯想起是恐龍的牙齒。喜歡找尋怪石的我，更立即跑上前打打卡作記錄。
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沿郊遊徑直走，路况甚佳，風景優美，走過一坡又一坡小山丘，到達了四排石山（高290米），這裏有一個小小大草原，風景開掦，清風送爽，令人心曠神怡。小休後，繼續沿郊遊徑走，到達另一山頭白水嶺（高268米）。
▼按圖看清沿途風光👇👇👇
走上小泥坡，從小徑下降，接上元荃古道，經過東白虎坳，穿過一道小竹林，靠右手邊有一條小石澗，可洗洗手、擦擦面，清涼一番，降降體温。
當看見元荃古道標距柱C6123，可靠右轉入小山徑。穿過小村落，旁邊有幾所小農莊，有興趣可「幫襯」，支持本地農民。之後到達南坑排，完成今次旅程。
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▼同場加映：「山野·新聞庫」Admin老大眼中「即興山友」的10個特徵（按圖放大）
【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】
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