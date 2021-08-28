西貢行山路線︱黃石家樂徑路程短起伏緩　環迴路線賞高塘口靚海景

黃石家樂徑處於無人不曉的黃石碼頭旁。到黃石碼頭的遊人不外乎有兩個目的，一是乘渡輪到離島，二是到黃石水上活動中心，然而很少人會到黃石家樂徑，這條提供最佳觀賞高塘口一帶景色的山徑。短短約2公里的家樂徑，帶您環繞黃麻地東邊一周，高塘口、土瓜坪以至遠方的東心淇等美景都會一一映入眼簾。

長度：2公里 時間：1小時



黃石家樂徑的起點位於黃石碼頭巴士總站旁。那裏有明確的指示牌提示方向，沿途上落的石級起伏甚緩，途中更設有長椅供遊人稍坐歇息，因此要走這條家樂徑一點也不吃力，絕對適合一家大小在周末散步，或呼吸一下清新的空氣。

途中遊人會碰上一個分岔路，由於是環迴路線的關係，所以不論向左走還是向右走都會回到起點。

點擊下圖看看黃石家樂徑特色風光👇👇👇

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導賞點

1. 土瓜坪紅樹林

家樂徑上的特色生態點不少，因為土瓜坪本身就是個完好的紅樹林，四周林地亦提供了不少可供林鳥和昆蟲存活的生境，因此緊記帶備相機。

2. 高塘口景色

從起點登上數十石級，即可從高處欣賞左方的高塘口和東心淇山等景致；遠看更可見到大灘海峽、塔門、高流灣和灣仔半島，偶見街渡小艇或色彩繽紛的風帆在海面飄揚，令海面生色不少。

設施：野餐地點、燒烤場、洗手間。

在疫情之下，漁護署封閉露營地點。（顏銘輝攝/資料圖片）

黃石家樂徑（郊野樂行網站截圖）

交通資料

起點：乘搭九巴94號（於西貢市中心上車）、96R號*（於港鐵鑽石山站上車）或289R號*（於沙田市中心上車），在總站下車。

終點：乘搭九巴94號（往西貢市中心）、96R號*（往港鐵鑽石山站）或289R號*（往沙田巿中心）

*只於星期六、日及公眾假期行駛



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：黃石家樂徑】

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