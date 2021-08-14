將軍澳行山｜釣魚翁郊遊徑俯瞰清水灣　中途有撤退捷徑方便一家人

清水灣郊野公園分為東、西兩個部分，西面的主要由南到北的山脊所組成。要遊遍清水灣郊野公園西部，釣魚翁郊遊徑是一個不二之選。釣魚翁郊遊徑自清水灣道近五塊田的涼亭處為起點，一直往南而走，時而走在山脊，時而傍在山腰，貫穿整個清水灣郊野公園的西部，返抵大廟坳為終點。另外，釣魚翁——釣魚翁山被稱為西貢三尖之一，可想而知其山勢的筆直程度。

長度：6.6公里 時間：3小時



這條也是親子郊遊可選擇之路線，此郊遊徑雖有上斜路段，但只是緩緩而上，一般家長即使攜帶嬰兒背架亦應可應付。全程約6.6公里，需預留較長時間。

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此郊遊徑可是一徑兩景，左邊可看到牛尾海風景，右邊可是「樓盤傳真」，可飽覽將軍澳市區風景。郊遊徑後段（登上田下山）較為急斜，若不想上該山，可在蝦山篤取捷徑到大坳門路離開。

先登上洋山，行走於山脊間，可遠望自然景色優美的牛尾海，和俯瞰發展迅速的將軍澳新市鎮，對比強烈，相映成趣。接著要較為吃力地攀升二百多米，過後便能舒暢地依山腰而行，繞過廟仔墩和釣魚翁的兩個山峰後，便會見到清水灣。清水灣第二灣水清沙幼，炎夏總會擠滿弄潮兒。



最後一段要登上田下山，路段都頗為艱辛，但所能看見的卻是遠超付出。布袋澳海灣如口袋般藏於半島中，清水灣高爾夫球場上的青蔥人工草皮，與隔岸相對的東龍洲自然矮叢草坡成強烈對比。天朗氣清時，可眺望香港最東邊的果洲群島，欣賞那海蝕風侵的奇岩異石，感受大自然的巨大力量。這段徑的終點在清水灣鄉村俱樂部入口處，旁邊有小路通往海邊的大廟，這座天后廟規模頗大。另外，在大廟灣的刻石亦極具歷史價值，現已劃為法定古蹟，兩者都值得一遊。



行程完畢後，家長可讓小朋友到水清沙幼的清水灣第二灣玩沙，或帶小朋友到天后廟參觀。

更多釣魚翁郊遊徑路線風光👇👇👇

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設施：資訊牌、標距柱、涼亭。

進餐／休息地點：沿途沒有補給站，請帶備足夠飲用水和食物。

衛生設施：出入口沒有遊客設施，只有一些臨時洗手間。

釣魚翁郊遊徑路線圖。（郊野樂行網站截圖）

交通資料

起點：乘搭九巴91號（於港鐵鑽石山站上車）、專線小巴16號（於港鐵寶琳站－寶林公共運輸交匯處上車）、103號（於觀塘渡輪碼頭上車）或103M號（於港鐵將軍澳站上車），於五塊田站下車。



終點：於布袋澳村乘搭專線小巴16號；或沿大坳門路步行約20分鐘至清水灣二灘總站，乘搭九巴91號、專線小巴16號、103號或103M號離開。



注意事項：沿郊遊徑有支路小徑可攀登344米高的釣魚翁山頂，但路途頗艱險，上山尚算可以，但下山較急斜及有碎石，只宜有經驗人士前往。南面的山徑極斜，即使手腳並用，敬請遊人非常小心，定要量力而為。



欲經小徑登釣魚翁山頂難度較高，可以參考以下文章：

港產旅行團｜戴祖儀鄭衍峰帶Ben Sir登釣魚翁 只教上山不提落山

《港產旅行團》第8集行釣魚翁：

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登釣魚翁心態裝備皆要足 四大奇景令人側目｜Hikipedia

【釣魚翁行山路線】西貢三尖之中最容易？逆走尋覓《回魂夜》場景

從釣魚翁頂看清水灣，景色開揚，心曠神怡。（周立賢攝）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：釣魚翁郊遊徑】

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