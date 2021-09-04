大嶼山行山路線｜南大嶼郊遊徑平緩多樹蔭　伯公坳起步行落梅窩

熱帶風暴「盧碧」吹襲廣東東部及福建沿岸，其外圍雷雨帶影響珠江口，本港今周仍有驟雨及狂風雷暴，山線活動續選平緩的南大嶼郊遊徑，東涌巴士站集合。

（行山日期：2021年8月4日）



出發搭車到東涌，與友在「香港地」吃早餐，餐後搭9時15分開出的3M大嶼山巴士到伯公坳。下車後，看看天色陰暗了不少，上涼亭整理一下，在涼亭旁木牌拍過照，沿郊遊徑起步。

南大嶼郊遊徑位於大東山山腰，整條路有林蔭，有不少巨大石景，沿途亦有條石澗，是夏日行山的不錯選擇。隊友分組漫步，途經青龍、南龍石澗，中午12時多步至雙龍石澗大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，途經青龍、南龍石澗👇👇👇

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休後，沿路下南山營地，營地有洗手間，梳洗一下經南山樹徑至鹿地塘，入村前記緊要帶回口罩。沿村車路走，遠看愉景灣那邊烏雲蓋頂，村民說大雨快到，隊友們連忙走到村口涼亭避避，大驟雨真的殺到！

待雨細點又起步，走到鄉事會路津津小店食牛腩麵及越式春卷。飽餐後，部分隊友搭3時35分船班，呀喵與其他隊友走到梅窩街市旁搭3M巴士回東涌轉車。今日輕鬆走約10公里，又是尾段入村才下雨，一班龍友運氣也不錯呢！

▼按圖看清路線及沿途風景，經南山樹徑至鹿地塘👇👇👇

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】