西貢行山路線︱荔枝莊行到深涌賞地質奇景　探秘兩條隱世海岸村莊

荔枝莊和深涌位於赤門海峽的東南岸，是十分有趣的地質和生態熱點，也是半天郊遊的好去處，適合略有經驗的郊遊人士。

長度：4.1公里 時間：2小時



荔枝莊最為人們熟悉的莫過於那美麗的露營地點，但其實它的地質景觀同樣多姿多采。

沿着碼頭旁的海岸線走，只消五分鐘，你便會開始看見大型的褶皺橫穿多層岩石，令其扭曲變型。褶皺一般都不會對稱，其左右兩翼的走向都會很不同。除此之外，也會看到一個形狀很古怪的褶皺，稱作斜臥褶皺，其兩翼則是平衡走向，主要是由於地殼運動的擠壓過程而形成。如果再仔細的看，可以找到岩層被錯動的蛛絲馬跡，證明斷層的存在。

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再看那些貌似沉積岩的岩石，嚴格來說是一些層理發育良好的火山凝灰岩夾雜着薄片的沉積岩，是由火山爆發的石塊、火山灰和晶體於迅速的沉積過程中形成。在這些岩石中，曾找到一些植物和樹幹的化石，證明這些是早白堊紀的岩石，即距今一百多萬年前形成。荔枝莊的岩石現定名為荔枝莊組，岩石性質跟大嶼山中部的火山岩很相近，估計是同一火山爆發的產物。

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差不多到白角仔，轉左上山至雞麻峒和蛇石坳，在山崗上可以飽覽吐露港和赤門海峽的景色，再下山至深涌。深涌是本地著名的生態熱點，可找到香港獨有的香港鬥魚，以及多種珍貴蜻蜓，包括本地分布不廣的三角麗翅蜻。

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切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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設施：資訊牌（全程只有深涌士多或農莊有洗手間）



交通資料

起點：荔枝莊

在馬料水搭乘往來「馬料水至塔門」航線的街渡，於荔枝莊下船，船程約45分鐘。

馬料水（開出）：星期一至星期五：上午8:30 / 下午3:00；星期六、星期日及公眾假期：上午8:30 / 下午12:30 / 下午3:00



終點：深涌

乘往來「馬料水至塔門」航線的街渡返回馬料水，船程約30分鐘。

深涌（開出）：星期一至星期五：上午11:55 / 下午6:15；星期六、星期日及公眾假期：上午11:55 / 下午2:30 / 下午6:15



去荔枝窩及深涌，最好留意船期。（翠華船務官網）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：荔枝莊＞深涌】

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