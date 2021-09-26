上水元朗單車遊︱踩去羅湖必到大水管打卡　回程歎河上鄉豆腐花

炎炎夏日，一班龍友搞搞新意思，行山龍變身單車龍暢遊上水、落馬洲、元朗，感謝敬哥是日策劃行程及領導大家去玩。

（出發日期：2021年7月28日）



周三大清早，呀喵由大埔踩車到上水與隊友會合，9時30分由港鐵站A3出口起步，先到單車中心租車。租車後，四人一組，騎遊塱原濕地到虎地坳大水管、藍眼花海、得月樓警崗。

▼按圖看沿途風景，由上水踩到虎地坳大水管👇👇👇

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拍照後，經得月樓村往落馬洲行動機地，再經落馬洲村、下灣村、新田洲頭路往黃巴站，接回新單車徑，再騎往錦繡花園至南生圍路口紅橋。

天氣太熱，有隊友感到有點疲累，加上時候不早了，回程踏到河上鄉豆花店休息一下，補充體力，再由河上鄉踏回上水交車。隊友由上水至元朗來回踏了32公里，呀喵由大埔起步，全程踏了46公里，好厲害呢，呵呵！

▼按圖看沿途風景，踩到元朗後回程食豆腐花👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】