行山｜破邊洲觀景台設計比賽評審專訪　地理教授強調為安全而建

破邊洲觀景台設計比賽近日引起行山人士的熱議，部分人認為觀景台破壞大自然景觀。作為比賽評審之一，中文大學地理與資源管理學系副教授伍世良認為坊間的意見不太公平，因為大部分在網站展示的設計都是落選作品。

伍世良強調贏比賽的作品不一定成為最終設計，作品的概念圖也不等於施工圖，公眾還可以繼續向政府表達意見。從管理郊野公園的角度，他支持漁護署興建破邊洲觀景台，他認為現時破邊洲對岸的花山岬角觀景位置有危險，需要為遊客做好安全保障。



破邊洲對岸的花山岬角上，擬建觀景台位置。（顏銘輝攝）

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漁護署將破邊洲觀景台設計比賽的所有作品擺上網，讓公眾參閱，部分誇張的設計圖在網上廣傳，引起行山人士的批評。作為5人評審委員之一，伍世良感嘆：「坊間有很多comment（意見）都不是太fair（公平），因為展示出來的設計，為數不少都是落選作品。」

中大地理與資源管理學系副教授伍世良，是今次破邊洲觀景台設計比賽的評審之一。（資料圖片/黃穎津攝）

伍世良透露，部分天馬行空的設計概念在首輪篩選已經出局，他說：「有個設計起了條打橫的『跑道』出來，我們基本上都沒有選到那類作品。好像剛剛所講的『跑道』，我們最初篩選時，這些已經out（出局）了。有些設計在上面建造很大個平台，又整幾級平台，我們都沒有選這些。不過，他們既然有參賽，我們都展示出來。冠、亞、季及少量優異作品，都是工程上可行的。」

【部分落選的展覽作品】

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研究過郊野公園、地質公園及行山徑等議題的伍世良表示，他在評審開會時強調過自己的準則，「設計盡量不要overdo及overbuild（過分建築），有些建築師很喜歡起建築物，表達他的意見同自我。我在入面都表達現在不是起樓，不只是我，在座都有評判有這個想法，我們不是起一個garden（花園）。」他指評分準則包括安全、施工可行性、維護成本以及對自然景觀的影響。

這項比賽的評審委員會有5人，其餘4人是香港建築師學會會長蔡宏興、建築署署長何永賢、漁護署署長梁肇輝、香港遠足覓合團創辦人沈士基。

【冠軍作品「Change Never Ends」】

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伍世良很滿意由建築師梁順祥設計的冠軍作品「Change never ends（永恒變幻）」，概念是參賽作品中最好，因為這個設計沒有用到大型的石屎材料，並根據現有地勢去興建瞭望台。不過，他強調冠軍作品並不等於成品，「這份不是合約，不是你贏冠軍就百分百跟你。這份只是概念圖，不是施工圖」。他補充，公眾仍可向漁護署表達意見。

環境局局長黃錦星向冠軍梁順祥頒發獎狀。（黃錦星Facebook）

部分行山人士認為保持原貌是最好，避免能力不足的市民前往險地。不過，伍世良就認為到該岬角觀賞破邊洲不應是資深行山人士的專利。他承認現時行山徑及觀景位置都有安全風險，所以漁護署更應修築安全的行山徑及觀景台，予普羅大眾使用。

他說：「你行得到可以去，行不到就不准去？為何這個地方只讓你們行山人士去玩？我覺得不是這樣，應該有個公平性，老少咸宜，才符合環境倫理、公平性及可達性。有些岩壁要攀石好手才上到去，那是另一回事。」

【亞軍作品「Experiencing Geology」】

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伍世良覺得破邊洲是個值得普羅大眾觀賞及認識的景點，他續說：「有時我們做管理的，不可能滿足所有人，而要令好處最大化，提供一個安全的環境，普羅大眾想去都可以去得到。安全永遠是公園管理的第一步，先搞好安全。對環境影響是重要的，但怎樣也好，最重要保障生命安全。」

【季軍作品「Hexable」】

他表示擬建破邊洲觀景台的位置現存安全隱患，漁護署以設計比賽廣納坊間興建觀景台的概念是一石二鳥，他說：「你不興建的話更大件事！現在這個地方出名了，假如有100人去，我真的擔心會塌下來。現在那個位置失修，可以一直塌下去，沒有圍欄，又控制不到遊人行到幾出。」有觀景台的話，他認為遊人可以在一個更安全的位置觀景，亦限制遊人行出危險位置。

然而，在觀景台落成後，怎樣管理及限制遊人的活動？安全正是這次事件的爭議點（了解環團及行山人士的看法：破邊洲觀景台設計僅容納25人 欠人流管理釀更大安全風險）。

「周遊『六角』──破邊洲觀景台及相關山徑設施設計比賽」上周六公布比賽結果。（政府新聞處圖片）

【嘉許作品「Reflective Terrace」】

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【嘉許作品「Scenery Unseen」】

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