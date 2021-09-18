深井行山路線︱圓墩郊遊徑賞水塘風光　探秘深山古村了解客家文化

圓墩郊遊徑位處大欖郊野公園，由青龍頭出發，經過深井聚水塘，沿青龍頭引水道向上走，不久就抵達圓墩。圓墩原是一個村落，現已改作民安隊訓練營地。當局保留了數座圓墩村客家村屋，讓遊人懷緬昔日圓墩村的景況。

長度: 9公里 時間: 4小時（編按：至終點後需步行多1.5小時至大棠落山）



往後的路段大多是林蔭小徑，雖然大欖一帶都是以植林區為主，但不少的本土植物亦佔據一些地帶，為本地的生物提供食物。沿途除了欣賞植物之餘，不妨也留意一下身邊出現的昆蟲。

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當山路變得開揚，走得更高時，可以欣賞大欖涌水塘一帶優美景色。走到圓墩郊遊徑的終點，可依着路牌走，到永吉橋附近的草地休憩場地。要離開這裏，有頗多不同的山路小徑可供選擇，但不少要花上個多小時的步程，一定要預留充足時間，避免日落西山後仍未走到出路。

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導賞點：圓墩博物館

博物館屬於民安隊圓墩營的一部份，亦由民安隊工作小組負責管理、保存、維修等工作，裏面彷照250年圓墩村民的生活展示，更擺放了當時的傢俱和農耕工具。

圓墩博物館（Facebook@荃灣區少年警訊 JPC Tsuen Wan）

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設施：資訊牌、標距柱、野餐地點、涼亭、洗手間。



交通資料：

起點：乘搭九巴52X號（於港鐵太子站上車）、53號（於港鐵荃灣西站上車）、專線小巴96號（於荃灣海壩街上車）或96M號（於港鐵荃灣站上車），在青龍頭村站下車後，沿龍如路步行約20分鐘到起點。



終點：沿大欖自然教育徑前行，左轉進大棠山道步行約1.5小時至大棠，乘搭港鐵巴士K66號（至港鐵朗屏站）或公共小巴（至元朗千色廣場）離開。



圓墩郊遊徑的路線圖及高度圖。（漁護署郊野樂行網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：圓墩郊遊徑】

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