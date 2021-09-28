花式溜冰︱華裔美少女劉美賢成長痛苦一課　火鳳凰重生強勢戰冬奧

2019年，13歲華裔女孩劉美賢（Alysa Liu）強勢成為史上最年輕的花式溜冰全美錦標賽冠軍。擅長高難度跳躍動作，加上總是充滿自信，彷彿大地在她溜冰鞋下。

由於年齡太小，她到2021/22賽季才可升上成人組作賽。這兩年來，她卻經歷着女運動員兩大難關——發育與傷患。今年初美國錦標賽只得第四，三連霸失敗，為實現奧運夢想，她在內伯爾盃封后，為美國隊搶得2022北京冬奧的第三席。逐一克服障礙過後，對抗一眾俄羅斯美少女軍團的最強挑戰者回來了。



16歲的劉美賢長高不少，力量也遠勝兩年半前首勝美國錦標賽。（Getty Images）

近年女子花式溜冰各大獎項基本上由俄羅斯選手包攬，該國頂級運動員人才輩出，由美感、藝術成份以至高難度動作，不同選手各勝擅長，個別選手甚至將所有頂尖技藝集於一身，其他國家女將根本難以匹敵。

正因如此，兩年前當劉美賢在美國錦標賽橫空出世，美國人都對她寄予厚望，等待她升上成人組後，挑戰一眾俄國溜冰女神。可惜一切不似預期，兩年時間，足以改變一切。

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劉美賢（Alysa Liu）2019年以13歲之齡，成為美國史上最年輕全美錦標賽冠軍。（Getty Images）

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發育過後 一切從頭開始

連奪兩年美國錦標賽冠軍的榮光過後，小妮子開始發育，身體長高、體重增加。1年內長高3吋之後，她的身體重心有所改變，以往輕鬆做到的跳躍動作突然變得困難，一個個招牌跳躍動作，全部要由頭開始砍掉重練。

2019年12月上演的少年組大獎賽決賽不敵俄羅斯的華妮耶娃（Kamila Valieva）得亞軍，2020年3月少年花式溜冰世錦賽再次敗給華妮耶娃和另一俄羅斯選手烏莎捷娃（Daria Usacheva）只得第三。

那年秋天她臀部受傷，接近1個月不能練習3周跳。到今年1月美國錦標賽，她再遇滑鐵盧，受足踝傷患困擾之下得第四名，一再失利過後，開始令人調低對她的期望值。13歲已在美國錦標賽封后並揚言「我不是來這裏輸的」的劉美賢，當然不會給大家這個「機會」。

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劉美賢長高了，動作全部砍掉重練。（Getty Images）

有備而戰 火鳳凰重生

韜光養晦大半年，她猶如火鳳凰一樣涅槃重生。今年9月升上成人組，即連贏坎貝利盃（Cranberry Cup）和倫巴底盃（Lombardia Trophy），然而這兩項賽事只算是熱身賽，最重要的是剛過去周末在德國舉行的內伯爾盃（Nebelhorn trophy）。

2022北京冬奧，美國隊已憑今年3月的世界錦標賽取得兩席，能否搶得額外的第三席，便要視乎內伯爾盃的賽果。香港選手蘇怡也有參與這項賽事，以135.78分得第21名，劉美賢順利以207.4分奪冠，為美國爭得冬奧第三個席位，實現童年時跟爸爸許下的豪言。男子組方面，20歲華裔選手周知方亦在此賽封王，同樣為美國搶得冬奧第三席。

由少年組升上成人組，她的三人教練團知道，劉美賢不可以再單靠高難度跳躍動作取勝，必須作出轉變。

劉美賢女大十八變：

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她的首席教練史加利（Massimo Scali）稱，今季的目標就是轉型，「她必須展示自己不是只懂跳躍」，他接受NBC Sports訪問時讚揚，「正常來說轉型需要花上數年甚至是整個奧運週期，她的改變和成熟程度之快卻不停令我驚喜。」

NBC Sports記者Philip Hersh形容，「她變得更快，更有力量，動作和情感表達也更勝從前」，史加利教練滿意地說，劉美賢幾套新動作「真的給我奧運賽季的感覺，一個全新的劉美賢在感受和演繹方面均達到另一更高層次。」

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成長的轉變——跟耐性做朋友

外人看來，轉變看似話咁易，一切其實很驚險。2020年3月少年花式溜冰世錦賽後，全世界受新冠疫情影響彷如停頓，「疫情隔離期間，完全不能在冰上訓練，我開始在想，我還可不可以溜冰？」她的不安，不單來自疫情，還有離開教導她多年的教練利柏斯姬（Laura Lipetsky）。

成長不一定全是負面，至少她交到一個新朋友——「我很意外自己在去年變得有耐性，它們或許已經成為我的好朋友。」她訴說，「它們叫我別想太多，或是去想世界末日已到，因為那並不是。它們令我提起精神來。」劉美賢自言，「訓練時我習慣對自己要求極高，現在我應付得比較好了，已變得更有耐性。」

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劉美賢明年能否在冬奧挑戰一眾俄羅斯女將？（Getty Images）

「我喜歡有趣的東西」，這個向來大膽的女孩直言，「愈多事情發生，我的感覺便愈好。」一場升級成人試，第一場考驗輕鬆通過，取得奧運入場劵，真正大考陸續有來，她從未害怕過，「我現在開心好多，感覺亦好好多。心理上，也處於一個非常舒適的位置。」

由始至終，她一直矢志成為最強的一個。她過去兩年的小滑坡，以及東京奧運體操女王比拉絲被重壓打垮，或許令美國人暫時不敢再去宣揚「她將會成為花式溜冰界的比拉絲」、「下一個關穎珊」、「打破俄羅斯壟斷的美國女將」等等期望，不過她是個遇強愈強的比賽型選手，明年冬奧，依然被視作俄羅斯一眾花式溜冰女神的最強挑戰者。

2019年劉美賢入選時代雜誌「未來百人」（Time 100 Next），介紹短文正是由美籍華裔花式溜冰女王關穎珊所撰，「Alysa有漫長而光明的未來，正如我姐姐所言，她是花式溜冰的未來 。」對小妮子而言，已不想再等待，她想要把握住現在，明年冬奧回到父親的祖國出戰，將是她踏足世界之巔最華麗舞台。

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大師姐關穎珊視劉美賢為「花式溜冰界的未來」。（Getty Images）

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