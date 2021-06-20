西貢行山路線｜北潭郊遊徑一小時行完　北潭凹出發以下坡路為主

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-06-20 10:17

北潭郊遊徑的起點位於北潭凹，由北向南走，而終點就在近鯽魚湖的麥理浩夫人度假村（鯽魚湖燒烤場對面）。郊遊徑與北潭路和牛耳石山的山背平排而走，初段可以見到東頭的大輋嶺墩，偶可望見滘西洲、鹽田仔等地方，不久更可仰望408米高的大枕蓋。 長度：1.8公里 時間：1小時

在郊遊徑中段為漁護署的管理站，遊人若由北潭凹南走的話這時應轉左，在指向公益林的方向應可再見到郊遊徑的標誌柱。末段接上鹿湖郊遊徑，有興趣的遊人不妨續走。

北潭郊遊徑的終點有數個燒烤場，大部分皆設有十分幽雅的麻石餐桌供郊遊人士使用。另要注意的是，由於此郊遊徑部分路段比較曝露，走起來可能會較為吃力。

點擊下圖看看北潭郊遊徑特色風光！👇👇👇

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導賞點

鄉村古道：這徑原是鄉村古道，供古時居民來往北潭凹和北潭涌，在路上可以看到石砌的小路，有著古樸的氣息。

設施：資訊牌、標距柱、燒烤場、營地、洗手間。

交通資料 起點：乘搭九巴96R號*（於港鐵鑽石山站上車）、94號或專線小巴7號（於西貢市中心上車），在北潭凹管理站下車。*只於星期日及公眾假期行駛 終點：於麥理浩夫人渡假村站乘搭九巴96R號*（至港鐵鑽石山站）、94號、專線小巴7號或9號（至西貢市中心）。

北潭郊遊徑的路線圖及高度圖，如果由北潭凹出發，以平路及下坡為主。（郊野樂行網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：北潭郊遊徑】

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