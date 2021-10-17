桌球︱奧蘇利雲大讚中國新星顏丙濤　踩丁俊暉欠缺天生贏家氣質

中國21歲桌球新星顏丙濤自今年1月贏得大師賽後聲名鵲起，正在上演的北愛爾蘭桌球公開賽雖然四強不敵希堅斯止步，但獲得奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）高度讚賞，認為他是「天生贏家」。

向來說話不留餘地的「火箭」甚至拿他跟丁俊暉作比較，認為後者欠缺這種特質，因而欠缺「大賽命」。



奧蘇利雲日前在北愛爾蘭公開賽16強被顏丙濤擊敗，大讚對方有前途。（Twitter）

當顏丙濤今年初在倫敦桌球大師賽封王，決賽手下敗將希堅斯便曾讚揚對方有前途，豪言這位中國小將會成為「未來世界冠軍」。希堅斯向來是桌球界謙謙君子，外界對他的讚許未有深思，不料9個月後，類似的一番話竟由另一位「75三雄」成員奧蘇利雲再次演繹一次。

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須知道，奧蘇利雲一直心高氣傲，甚至曾痛斥下一代球手「質素奇差」，今次北愛爾蘭公開賽16強被顏丙濤以4：3擊敗，他似乎心服口服，之後擔任嘉賓評述時大讚對方。

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奧蘇利雲向語出驚人，他直指丁俊暉欠缺「天生勝利者」特質。 （Getty Images）

「贏家是天生的，假如丁俊暉有一點……」

「贏家是天生的（Winners are born），你不能將他們倒模出來，也不能培育出來，一行出來他們已是贏家，他（顏丙濤）是其中一人。」奧蘇利雲讚賞顏丙濤之餘，不忘明踩中國歷來最佳球手丁俊暉一腳，「假如丁俊暉有一點（顏丙濤的）贏家特質，他或許已贏得3至4次世界冠軍，但他沒有。」

「這小子有點與眾不同，令他成為一個具競爭力的球手，有點像沙比。」他一貫尖銳地說，「他們即使欠缺天賦或其他什麼的，也可憑內心那股相信自己會贏的勇士特質彌補。」看似有褒有貶，畢竟他以世界排名第一的沙比與顏丙濤相提並論，已足見他對顏丙濤的欣賞。

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「我說的不是盲目的自信，巡迴賽那麼多球手說：『我相信如果打得好便能贏』，其實他們根本不信自己能做到」，「火箭」詳細解釋，「那是一股植根在內心中、不用給所有人看的信念。有點像是，你維持內心平靜，在賽場如常發揮應有水平。」

顏丙濤年初在大師賽決賽以10：8擊敗希堅斯封王，二人9個月後在北愛爾蘭公開賽4強重遇，戰況不若奧蘇利雲預期緊湊，希堅斯以6：2輕鬆過關，決賽鬥北愛主場球手艾倫（Mark Allen）。未能再入決賽有點可惜，惟一年內先後獲得桌球界現役兩大傳奇盛讚，足見顏丙濤的潛力驚人，如日後表現能持續維持高水準，未來成就說不定能媲美被譽為亞洲歷來最佳球手的前輩丁俊暉。

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