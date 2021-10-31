大潭郊野公園｜行紫羅蘭山感受香港獨特對比　轉走水塘賞古樸石橋

大潭是港島區最大的郊野公園，佔地一千五百多公頃，相等於整個香港島面積的五分之一。它位於香港島東邊，範圍由北面的鰂魚涌向南伸展至孖崗山，東至大潭道，西臨黃泥涌峽。



大潭郊野公園範圍內有四個水塘，那些水塘是港島早期食水供應的主要來源，包括大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘及大潭篤水塘。大潭郊野公園（鰂魚涌擴建部分）則與大潭郊野公園北部相連，包括柏架山與畢拿山的北坡，佔地二百七十公頃，是鄰近港島東居民的晨運熱點。高530米的柏架山上，可飽覽壯麗維港風光。

【大潭郊野公園風光】

地質

大潭郊野公園的地質主要由兩種岩石組成，分別是公園北部的花崗岩及南部的火山岩。由於花崗岩較容易被侵蝕，經過多年的風化後，地質已令植物難以生長。一直到五十年代後期香港政府才在這裡成功植林。相反，火山岩則因為較堅硬，較能抵禦風化作用，故能形成較高的山巒，如柏架山、紫羅蘭山和孖崗山等。

動植物

二次大戰以後，大潭郊野公園內的原生植被已被嚴重破壞。其後，政府在那裡重新植樹，令大潭回復清幽翠綠。現時，在大潭主要找到的是能抵受強風與乾旱環境的台灣相思與愛氏松。此外，在大潭也有很多不同種類的植物，有杜鵑、野牡丹、銀合歡、鴨腳木、楠樹、香港茶及多種蘭花。另外，大潭亦是不少鳥類的家園，包括畫眉、鵲鴝、鷓鴣、普通翠鳥、喜鵲、八哥和大咀烏鴉等。

建議路線：由紫羅蘭山往大潭篤水塘

大潭郊野公園中有多條遠足路徑，如衛奕信徑第一段、港島徑第五段（渣甸山段）、大潭郊遊徑和紫羅蘭山徑等。各行山徑難度不一，適合不同體能的遠足人士。此建議路線帶大家由陽明山莊出發，登上紫羅蘭山，再途經淺水灣坳，到大潭水塘區走走。這段路徑不算難行，沿途風景優美，交通亦很方便。

陽明山莊位於大潭郊野公園側，是衛奕信徑第一段的起始。首先從陽明山莊旁的入口出發，沿著一道石級，走不了多久，就可登上433米高的紫羅蘭山。一路上，你都可以看見陽明山莊及黃泥涌水塘。登上山頂後，只要回頭一望，就可以看見山徑兩邊的風景十分迥異。左邊可以遙望黃泥涌峽及渣甸山一帶的高樓大廈，右邊則是一大片青蔥的山巒，構成了一幅很大對比的圖畫，令人驚嘆。接着就是一段走下山往淺水灣坳的山徑。這段山路的風景十分迷人，除可遠眺陡斜的孖崗山，在右邊更可暸望整個淺水灣。

除了這段山路外，很多人都會選擇走紫羅蘭山徑。紫羅蘭山徑是環繞紫羅山山腰的一段山路，起點位於黃泥涌水塘，但最終也會通往淺水灣坳。此路徑前半段沿著引水道，後半段則是山徑。這一段路平坦易走，比起登上紫羅山，走紫羅山徑明顯地沒有那麼費力，所以較適合一家大小或行山新手。但這段山徑的風景當然不及位於高處的紫羅山頂了。

到達淺水灣坳，你就會看見有一道橋橫在引水道上，這就是紫崗橋。淺水灣坳其實是位於紫羅蘭山與孖崗山之間的一個山坳，坳中有一個十字路口，只要你向南走，就可以沿著衛奕信徑第一段，登上孖崗山。若你在到達淺水灣坳時已感到筋疲力盡，可以選擇往西走，約二十分鐘後就可以到達淺水灣了。

只要你在淺水灣坳往東走，緩緩沿著蜿蜒的山路而行，就可到達大潭公園的水塘區。這段路平坦好走，左邊看到大潭中水塘，就像是一塊綴在綠林之中的綠寶石，在陽光的照耀下閃閃生輝；右邊則能清楚看到淺水灣及南灣一帶的景色，及在淺水灣對出的熨波洲。只要舉頭一望，不難發現幾隻麻鷹在天空中盤旋，牠們有時更會飛得頗接近地面，很容易觀察。

按圖看清大潭篤水塘石橋風光👇👇👇

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從淺水灣坳只要花約四十五分鐘，就可到達大潭中水塘及大潭篤水塘。在水塘區有數座古樸的英式石橋，吸常不少遊人留影。水塘的水面澄明如鏡，但只要你細心點看，就會發覺水面穿插著一些小動物，當中很多都是巴西龜。這種外來品種似乎已成功在香港建立了龐大的勢力，在很多水塘都可找到牠們的蹤跡。看著牠們優悠地水中游弋，實在饒有趣味。但緊記不要嘗試捕捉或傷害牠們，因所有在香港野外生長的龜類都是受法例保護的。

在別過水塘的美景後，你大可沿著大潭水塘道走出大潭道。沿路都是平坦的石路，途中有兩處燒烤及休憩地點，適合一家大小到來野餐。到達大潭道後，整個大潭之旅就可以說是完成了。若你仍是意猶未盡，大可以往對面乘坐巴士到赤柱遊玩一番，繼續享受香港郊野一日遊。

交通

要前往陽明山莊，可以在中環乘坐城巴6號、新巴66號，或在北角碼頭乘坐新巴63號，在黃泥涌水塘公園下車，沿著大潭水塘道就可到達陽明山莊旁衛奕信徑第一段的起點。而回程可在大潭道乘坐新巴14號或城巴314號離開（途經港島的港鐵站）。

切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：大潭郊野公園及大潭郊野公園（鰂魚涌擴建部分）】

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