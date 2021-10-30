馬鞍山行山路線｜梅子林路上石壟仔古道　走橫山徑探尋茅坪藤王

撰文：CATT’S BLOG
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高空反氣旋正為華南沿岸帶來晴朗及酷熱天氣，小組活動梅子林路上石壟仔古道，富安花園起步。
（出發日期：2021年9月29日）

早上與友在富安花園吃早餐，9時30分接過隊友，沿富安花園旁梅子林路上行至藍色水務署石橋，過橋轉入石壟仔古道。

這個早上天氣頗熱，古道沒有風，很悶焗，到達吳氏家祠稍事小休。原定上鹿巢山的，但天氣太熱、氣壓低都不想上了，走橫山徑會舒服點，就走橫山徑過茅坪順探藤王及大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，先去石壟仔再到茅坪👇👇👇

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休後，走北港古道，岔口直入橫山路下菠蘿輋出西貢。轉了路較為輕鬆，全程橫走8公里多，4個多小時到達西貢。

▼按圖看清路線及沿途風景，由茅坪落西貢菠蘿輋👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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