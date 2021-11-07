馬鞍山郊野公園｜連走兩段麥徑睇盡靚景　鹿巢山石林奇景值得一遊

馬鞍山郊野公園是個偌大的郊野公園，鄰近西貢區，佔地約2,880公頃。公園北面有數個連綿的山峰，包括牛押山、馬鞍山及大金鐘，中部則有石芽山、水牛山及黃牛山，南部則是大老山與飛鵝山了。另外，公園其中一部分則包括位於西貢的麻南笏半島。馬鞍山最為突出的是那形如馬鞍的山勢，此山勢橫跨馬鞍山（高702米）及牛押山（高660米）。



馬鞍山郊野公園由於佔地甚廣，崇山峻嶺眾多，因此滿佈各種類型及難度的遠足小徑，當中最為人熟悉莫過於麥理浩徑，由水浪窩至基維爾營的第四段及第五段至沙田坳的部分，自東到西橫跨了整個馬鞍山郊野公園。

衛奕信徑的第四段則自井欄樹至沙田坳，由南到北，跨過馬鞍山郊野公園的西部。另外一條貫通馬鞍山及西貢的馬鞍山郊遊徑，由馬鞍山村出發，經昂平高原，到西貢大水井為止。其他縱橫交錯的山路小徑更是多不勝數。

【馬鞍山郊野公園風光】

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貫穿馬鞍山郊野公園──麥理浩徑第四、五段

西沙路是馬鞍山郊野公園及西貢西郊野公園的分水嶺。麥徑第四段以水浪窩為起點，初段為石屎斜路，是個不錯的熱身機會；後段主要是登山的梯級，過黃竹山，上馬鞍山及大金鐘。依循麥徑的路段都不用強登山巔，只會在山腰處過。落馬鞍山的小徑經修葺後，變得安全易走，大可以放懷欣賞西貢及沙田的美景。

昂平高原至茅坪這段路極為平坦舒適，此後便會登上水牛山。由此經過數次高低上落後，再沿俗稱「長城」的石砌路徑，便會到達基維爾營地#，亦是第四段的終點。

續走第五段，經大老山北面的山腰，可遠眺沙田新市鎮一帶。不久再次踏上石屎馬路，這裏南望是整個九龍半島、維多利亞港及香港島，實有大地就在腳下的氣勢。到沙田坳道後，便可返回市區。

【同場加映！記者實行實攝昂平高原景色】

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漫遊西馬──馬鞍山郊遊徑

這徑穿梭於西貢至馬鞍山的山巒間，既可欣賞馬鞍山諸峰的雄偉山勢，又可俯瞰西貢海天一色的美景。此徑全長4.5公里，走畢全程只需約兩小時。

馬鞍山郊遊徑的起點為馬鞍山郊野公園管理站，附近有樹木研習徑及燒烤場。沿車路直上至馬鞍山村，可感受一下深谷中小村的寧靜。不久便到達昂平高原，那裏四周都是美麗的草原曠野，更設有營地區。於昂平瞭望台更能俯瞰整個西貢海域，白沙灣、西貢海、牛尾海都盡收眼底，遊艇帆船像繁星般滿佈碧海。

按圖看馬鞍山郊遊徑風光（按圖看清👇👇👇）

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在天朗氣清的日子，更可遠望清水灣的釣魚翁；而北面的大金鐘、馬鞍山和牛押山等，顯得馬鞍山郊野公園的山巒起伏，壯麗宏大。昂平除了景色美麗，道路亦四通八達，旅人可選擇沿麥理浩徑南行至大老山，或北行回走至馬鞍山，或走至茅坪返抵梅子林。離開昂平，落山的路段較崎嶇陡斜，宜小心慢行到大水井。

石林奇景——鹿巢山

鹿巢山位於昂平高原的西北面，雖然並不甚高，但卻擁有全港最大範圍的石林，山上遍佈由火山岩組成的嶙峋怪石，形態多變，往往令遊人目不暇給。 鹿巢山多個石林區中以鹿巢頂石林最負盛名，由麥徑與馬鞍山村路的分歧處向北的小路上引，可達鹿巢山之東峰。當中的奇石甚多，例如是「獨木舟石」，此石又稱「龍船石」，形狀就真的如一只陸上小舟。

蝶影處處——牛押山

馬鞍山主峰常被視作「馬頭」，而副峰牛押山則為「馬尾」，此峰北望吐露港，眺對八仙嶺。牛押山之四周谷地處處，險要非常，植被極為茂密原始，因此孕育了不少罕見蝴蝶。山峰的高處，可以欣賞到不同種類的蝴蝶；當中的主角雙色蛺蝶更是十分稀有。 攀登牛押山並非一件容易的事情，山路崎嶇陡峭，只適合富經驗的遠足人士。最快捷的方法可由馬鞍山郊野公園管理站出發，沿梯級直上吊手岩，再續登牛押山峰頂。

君臨維港——飛鵝山

飛鵝山這名字對大家來說都很熟悉，可是印象中的飛鵝山定必跟一些不大好的事情聯繫上，如甚麼登山意外，搶劫或謀殺案等。但其實飛鵝山除了是情侶談心的勝地外，亦是晨運客熱點；對遠足人士來說，飛鵝山更是一個富挑戰性的地方。飛鵝山高602米，由於外形似金鐘，所以又稱金鐘山。要登飛鵝山，最便捷的方法是乘車沿飛鵝山道直達東山，然後經象山，再上飛鵝山。若想要挑戰自己，可由茶寮坳出發，沿南北走向的山脊，直闖山巔。

按圖看飛鵝山風光（按圖看清👇👇👇）

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交通

1) 乘搭港鐵（恆安／馬鞍山站下車）或巴士至馬鞍山恆安邨、耀安邨，沿馬鞍山路迴旋處旁之良友路上山，步行約30分鐘便到達馬鞍山燒烤場旁的郊遊徑入口；

2) 或於馬鞍山新港城巴士總站或耀安邨乘村巴NR84號，在馬鞍山郊野公園車站下車，沿馬路步行至馬鞍山燒烤場起步；

3) 由於村巴班次較疏，可直接於馬鞍山市中心乘新界綠色的士前往馬鞍山公園燒烤場。

#基維爾童軍營地背景：早在一九五四年，負責《威爾斯太子錦標賽》之領袖，在選擇比賽地點時，途經現時基維爾營地之所在地，覺得此處環境優美、景色怡人，而且面積廣闊，水源充足，是一個理想的露營好地方，遂向當時「大埔理民府」申請，至一九六零年始獲政府批准撥出一塊位於九龍飛鵝山（大老山）北，面績約二十萬平方米之土地（大老坳），用作童軍營地，並定名為「香港基維爾營地」



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：馬鞍山郊野公園】

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