港超聯︱葉鴻輝踏東方里程碑卻成悲情主角　南區4連勝排榜首

港足門神葉鴻輝周六（20日）第200次為球會東方龍獅上陣，怎料卻成為悲情主角。他尾段一次撲救犯錯失球，令球隊敗陣而回，離場時雙眼發紅。



面對開季聯賽3連勝的南區，東方派出上仗首次披甲即梅開二度的新援巴杜姆，守門員葉鴻輝亦擔正，是他在東方9季期間，累積第200次上陣。球會除為他特製紀念鎖匙扣，也向觀眾派發打氣海報，讓球迷在葉鴻輝出場時舉起致意。

球迷在葉鴻輝出場時高舉海報致意。（袁志浩攝）

葉鴻輝尾段犯錯 東方僅負南區

上半場雙方攻勢未算入肉，場上另一位門將——南區小將伍瑋謙一度「開生波」時甩手，面對傳中波時亦未接實，製造驚險鏡頭。完半場前出現一段小插曲，場內大銀幕及數個計分牌全數失靈，至比賽結束仍未恢復。

場內顯示器在半場前突然失靈。（袁志浩攝）

換邊後東方加強壓逼，84分鐘反被南區「偷雞」得手。杜度後場搶截成功後腳趾尾拉西長傳予鞠盈智，他於禁區邊起左腳勁射，葉鴻輝雙手把皮球拍落地，但皮球彈地後「食西」彈向史提芬彭利拿，這位巴西外援補中打破僵局。

同樣情況於比賽尾段出現在南區禁區，黃梓浩左路地波傳中，伍瑋謙瞓身撲出不遠，艾華頓在12碼點對住空門卻射高。最終南區以1：0小勝東方，4戰全勝排聯賽榜首，拋離第二位的東方6分。

東方尾段強攻無功而還，中堅馮慶燁望天長嘆。（袁志浩攝）

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盧比度：他救了我們很多次

本應是今場主角的葉鴻輝賽後雙眼發紅，於隊友及教練安慰後直接離場、未有受訪。東方主帥盧比度坦言落敗是全隊責任，不會怪罪於葉鴻輝。「他救了東方很多次，但比賽就是這樣，他值得我們尊重。我會讓他先冷靜，下周才找他談談。」

他又認為球員已做到足，輸波是不幸，「我為他們的表現而自豪，大家都做得對，也值得贏波，遺憾足球就是這樣，一次機會足以致命。」

葉鴻輝離場時雙眼發紅，要由教練安慰。（袁志浩攝）

南區賽後全隊欣喜若狂，倒戈的鞠盈智被問到是否掃了前隊友的興，他笑言「唔關佢事」，「皮球有少少飄，但應無太大影響。不是我射得靚，可能他想捉實皮球吧。是『肥彭』入波的，跟我無關。」

今屆聯賽錦標被視為東方、傑志跟理文之爭，今場對南區這支黑馬來說，無疑是強心針。「我們班底不及其他3隊，但勝在齊心，正選後備也做足100%。聯賽很長，一場一場來吧，不會想太多，但我相信自己能力。」

南區完場後十分興奮，球員相擁慶祝。（袁志浩攝）

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