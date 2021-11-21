港超聯︱理文逼和傑志搶今季首分　陳曉明：香港也能訓練出好球員

港超聯兩支爭標勁旅碰頭，衛冕傑志遇上今季首度亮相的理文，前者雖憑兩名外援的個人技術拋開比分，但派出不少本地青訓產品的理文最終追至2：2完場。

今仗為理文射入扳平一球的中鋒洛迪古斯，1個月前才落選球隊出戰亞協盃四強的大軍名單，但他咬緊牙關留港訓練，今日終換來證明自己的機會。



理文10月中赴烏茲別克戰畢亞協盃四強，返港經隔離後至本月12日才復操，周日迎來1個月首次正式比賽，亦是該隊今季第一場聯賽賽事。

另一邊廂傑志各項賽事已錄6連勝，繼續派射手丹恩奴域掛帥，攻中基爾頓傷愈復出，全隊正選平均年齡較對手高出5.6歲。

理文闊別賽場1個月，球迷舉起標語歡迎球隊歸來。（袁志浩攝）

理文初段失魂 落後兩球下逼和傑志

理文開賽6分鐘一次失誤鑄成大錯，余沛康左路被基爾頓反搶身位後犯規，卻未有及時阻止對手快開罰球。巴爾拿長傳找到禁區內的丹恩奴域，「黑山伊巴」心口一控後左腳抽遠柱入網成1：0。

戰至21分鐘理文防守再現漏洞，傑志角球短傳予禁區頂的巴爾拿，他在無人看管下推順勁射死角，袁皓俊飛身撲盡亦無力挽救，「藍鳥」把領先優勢拉開至兩球。

丹恩奴域左腳一抽，6分鐘已為傑志取得領先優勢。（袁志浩攝）

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這逼得理文換入金承龍踢回4後衛陣式，完半場前亞哥斯達右路突破落底傳中，顏樂楓第一時間抽射省中人，反應快的迪高即半車身抽窩利攻門，皮球卻被保羅撲到後再中楣，惟仍由金承龍頭槌頂入空門，追至1：2。

換邊後理文再「撳制」調入曾效力日職的前鋒杜查祖利亞，及快翼基華尼頓，79分鐘終收效。顏樂楓半場一記準繩長傳，洛迪古斯左腳輕輕控定後，右腳燙射得手。結果理文2：2逼和傑志，在少踢至少兩場之下，排聯賽榜第7；「藍鳥」則升至次席。

理文尾段追成平手，全隊瘋狂慶祝。（袁志浩攝）

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難捱的1個月 洛迪古斯從落選到做功臣

洛迪古斯雖成今仗功臣，但這位西班牙前鋒1個月前才落選亞協盃大軍名單，他當時選擇留港操練，及後更面對新援杜查祖利亞的挑戰。他坦言這段時間過得並不容易，「當你不斷訓練卻沒結果，很艱難，但我明白球隊的情況，所以繼續在訓練及場上付出所有，結果總會來臨。」

31歲的他亦表示，相信能跟杜查祖利亞好好合作，展示出良性競爭，「每隊也會有這情況，大家都要為席位而戰，出場與否是教練決定，我的工作就是做到最好。」

洛迪古斯尾段冷靜處理入球機會，成為搶分功臣，但1個月之前，他才落選亞協盃名單。（袁志浩攝）

在落後下仍能在衛冕的傑志中搶回主導，亦兩度攻破對方大門，理文主帥陳曉明稱全隊爭冠決心很大，但顧及成績之外，也樂見陣中球員成長。「傑仔（徐宏傑）、光頭（顏樂楓）、（余）煒廉及均仔（鄭兆均）等，證明香港本地也能訓練出好球員，令我有點感動。」

他強調此戰只是今季第一場比賽，希望球員不要自滿，「贏冠軍的路上，不能只想着贏傑志跟東方，同一時間對中下游球隊，也不能失分。」

陳曉明指理文證明本地訓練體系，也能培養出好球員。（袁志浩攝）

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