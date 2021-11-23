曼聯8年4主帥黯然下台　消失的足球總監請站上台前｜01球評

自費格遜退休後，曼聯經歷了「同鄉治魔」、「強人治魔」、「狂人治魔」……到最後的「魔人治魔」，全都以失敗告終。8年以來，4任主帥，沒有一位可以捱到超過3年。當曼聯如今再一次回到原點，是否要想一想路在何方？



曼聯選帥︱舊將白蘭斯突成暫代領隊大熱 被翻黑歷史當地報章預警

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2013年，曼聯聘請前愛華頓領隊莫耶斯為帥，是為同鄉治魔，因為莫耶斯與榮休領隊費格遜一樣是蘇格蘭人。曼聯當時希望找一位與費格遜特點相近的領隊，盼望複製傳奇。莫耶斯轉投曼聯前，在愛華頓執教11年，是當年英超僅次費格遜及雲格之後，最忠心於一支球隊的主帥；他懂得長期執掌一支球隊，也不怕更新換代。故此，曼聯大膽地給予莫耶斯6年長約。

「後費格遜時代」4任曼聯主帥，莫耶斯是最「短命」的，不足一季便被炒。（資料圖片／Getty Images）

4任領隊之中，莫耶斯的難度最高，因為他是費格遜的繼承人，壓力最大，外界以至球會內部的期望都最高。麾下球員跟慣費格遜，難免有傲氣，莫耶斯從未教過豪門，也未贏過重要錦標，又沒有曼聯背景，很難令球員心悅誠服。再者，那時曼聯陣容開始老化，朗尼不復當年勇。

費蘭尼隨莫耶斯加盟曼聯。（資料圖片／Getty Images）

莫耶斯炒掉費格遜全部教練班子，夏天轉會窗兜兜轉轉，只能簽得舊部費蘭尼。開季之後，曼聯成績疲弱，屢創恥辱紀錄，到冬季轉會窗恐慌性增兵，簽入桑馬達，但效用不明顯。莫耶斯戰術單調，又得不到里奧費迪南、尼曼查維迪等元老球員的支持，帥位岌岌可危，直至季尾證實數字上無緣前4名之後，終於「落鑊」，由傑斯暫代帥位。

雲高爾指當時曼聯要即時重振雄風，故收購一流球星是最直接的方法。（資料圖片／Getty Images）

莫耶斯被批評欠缺先進的戰術理念，資歷又壓不住球星，有見及此，曼聯之後邀請在2014年世界盃盡顯戰術大帥風範的雲高爾來投，希望這位強人教頭破舊立新，為球隊注入新風格，渴望追隨大潮流，踢起傳控足球。雲高爾大刀闊斧地清除舊人，在轉會市場大灑金錢豪購。14/15球季，雲高爾的曼聯達標，取得聯賽第4名。15/16球季，儘管他贏得足總盃，但聯賽失落前4名，故被解僱。

活華特當年大灑金錢支持雲高爾，包括簽入迪馬利亞。（資料圖片／Getty Images）

雲高爾在戰術上確有一套獨特的理念，講求控球在腳，穩健為先，結果很多時為控而控，變成悶蛋足球，球迷看到想睡。他還創出了一套以費蘭尼為核心的戰術，由卡域克的長傳連結費蘭尼的高度，幫曼聯有效搶分。他亦喜用年輕球員，拉舒福特得到他的提拔而上位。然而，雲高爾執教兩季始終要走，除了失落歐聯資格外，踢法太沉悶也是原因，加上摩連奴剛好賦閒，高層及輿論都覺得曼聯是時候改變了。

雲高爾之後，曼聯迎來摩連奴（圖）。（資料圖片／路透社）

嫌雲高爾那套太慢熱，未能即時見成果，曼聯在2016年轉聘狂人摩連奴。當年摩連奴是球壇最頂尖的名帥，擅長激勵球員鬥心，能夠在短時間幫球隊造出好成績。經歷了3季的蹉跎，曼聯上下都不想再拖，決定急轉路線，在摩連奴身上賭一鋪！

確實，在伊巴謙莫域及保羅普巴兩名高質素球員加盟後，加上摩連奴，儘管聯賽成績只得第6，但靠贏歐霸盃冠軍，獲得歐聯資格，那季曼聯還贏得社區盾及聯賽盃。後費格遜年代，最風光都是16/17球季了。17/18球季，曼聯簽入盧卡古，雖然贏不到任何錦標，但聯賽得到亞軍，看來一切漸入佳境。摩連奴亦獲得續約。

在摩連奴麾下，普巴失去副隊長一職。（資料圖片／Getty Images）

然而，摩連奴難敵「摩3年」的魔咒，在18/19球季，他開始得失高層，與球員交惡，控制不住更衣室。縱使歐聯資格未定，但曼聯在2018年12月決定斬纜，炒了摩連奴。摩連奴重紀律及防守，對強隊常「泊大巴」，戰術上死板，不得球員歡心。故此，曼聯迎來一位大好人名宿蘇斯克查。

外來資歷極佳的領隊都鎮不住更衣室，不如來個魔人治魔，由名宿入主，自己人管自己人。蘇斯克查一上任，曼聯成績大逆轉，連戰連勝，生氣勃勃，彷彿是球員對摩連奴不滿的大發洩。蘇斯克查的路線與摩連奴完全不同，他給予球員自由度，主張進攻，也不會公開批評球員。

即使蘇斯克查離任曼聯主帥，眾將及名宿紛紛向他道別。（資料圖片／Getty Images）

19/20球季初，蘇斯克查的魔法開始失效，成績回軟，幸好在冬季轉會窗，一個般奴費南迪斯來投救全家，重新激活曼聯，由2月起聯賽不敗，一口氣贏得聯賽季軍，重返歐聯。20/21球季，以般奴為核心的曼聯，贏得聯賽及歐霸盃亞軍。

故事跟摩連奴有點相似，你以為還在攀高峰，原來已在落山途中，第二季的欣欣向榮，怎料變成第三季的高速下滑。蘇斯克查在今夏獲得續約，但今季戰績不振，由第二場對修咸頓起，球隊就開始有問題，攻不銳時守不穩，進入10月後更加突然「死火」，愈來愈多主將表現失常。

慘負屈福特，蘇斯克查難逃被炒的命運。（資料圖片／Getty Images）

至上場對屈福特慘敗後，蘇斯克查名為離職，實則被炒，成為繼摩連奴後，再一次有曼聯領隊在未失歐聯資格之下被解僱，可見管理層對教練團隊的耐性比莫耶斯及雲高爾年代低。

8年時間，曼聯試過同鄉、強人、狂人及魔人治魔，始終未能找到一位適合的領隊，甚至連球隊的前進方向也很混亂。輿論及球迷歸咎於決定請人的執行副主席活華特，指他金融出身，不懂足球，導致曼聯足球發展停滯不前，選帥風格不一。

誰願意為曼聯捱義氣？ 七小福或是看守領隊適合人選

曼聯看守領隊人選：

與前3次炒領隊略有不同，今年曼聯在架構上突破傳統，追上球壇大勢，在3月首設足球總監及技術總監，分別由梅圖（John Murtough）及名宿費查擔任，相信是希望減低每次換帥的震盪，掌舵曼聯的足球方向。如今危難之際，應是考驗足球總監梅圖之時。

與活華特不同，梅圖是個根正苗紅的足球人。梅圖最初在愛華頓擔任運動科學家，到2012年轉到英超出任精英表現主管。2013年，他與莫耶斯重聚，來到曼聯，儘管莫耶斯只是過客，但梅圖獲得留任，到2016年升任曼聯的足球發展主管，管理青訓及球探系統，還負責建立女子隊。

曼聯在今年3月任命梅圖（左）出任球會史上首任足球總監，而名宿費查（右）就任技術總監。（資料圖片／Getty Images）

梅圖相當低調，就算出任足球總監，都鮮有曝光。儘管曼聯今夏轉會窗搶盡風頭，簽查頓辛祖、華拉尼及C朗拿度，亦不見傳媒披露他的參與及貢獻。在10月的僅有訪問中，他透露曼聯足球風格，就是「快速及流暢的進攻足球」。

然而，由曼聯遭利物浦大炒5蛋到以1：4負於屈福特，直至領隊蘇斯克查下台，英國傳媒的報道中，都不見梅圖的角色。負責與班主開危機會議的仍是執行副主席活華特，還有盛傳活華特的接班人、營運總監李察阿諾特（Richard Arnold），傳聞費格遜亦有給予意見，在負於利物浦後支持蘇斯克查。

當蘇斯克查真的被炒了，曼聯彷彿是零計劃。其實，蘇斯克查的帥位已經不穩了一個月，作為足球總監是否應該做好兩手準備，聯絡好潛在接班人？君不見熱刺炒紐奴後，很快就聘請了干地！

點圖睇：曼聯下任正式領隊賠率（截至11月23日，資料來源：SkyBet）

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換帥本應是足球總監的職責範圍，也是重點工作，但梅圖彷彿消失了，既不見他參與炒人決定，也不見他幫忙尋覓新人。難道梅圖失職，還是他太過低調，抑或曼聯從來沒有將他視為一位正正經經的足球總監？名為足球總監，實則只是顧問？

歷史證明了，由活華特介入足球事務選帥，曼聯陷入波折重重，成績長期不振。既然他選擇了梅圖任足球總監，何不放權？若果梅圖或費查失職或不值得信任，何不連這兩人都換走？坊間不乏蘭歷克（Ralf Rangnick）這種歐洲一流的體育總監候命。

曼聯的前路，不如嘗試由這一刻起，交由足球總監決定。

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