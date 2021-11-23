歐聯｜曼聯換帥後首戰　卡域克臨危受命領軍　專心今仗未來免問

蘇斯克查離任曼聯主帥一職，領軍重任暫時落在卡域克身上，這名看守領隊出席歐聯賽前記者會，表示麾下已經準備好，並透露自己的領軍風格。



蘇斯克查黯然下台，由教練之一的卡域克（Michael Carrick）臨危受命，在周中作客維拉利爾的歐聯分組賽首度領軍，力爭出線資格，這名40歲的前英格蘭國腳首度以主帥身份出席賽前記者會。有別於蘇斯克查輕鬆及「笑笑口」的風格，卡域克在記者會上表現拘謹，沒有太多笑容。

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在隊長馬古尼陪同下，卡域克首度出席賽前記者會。（Getty Images）

卡域克在記者會開初先向蘇斯克查致意，對方被炒對他打擊甚大，球隊上下經歷動蕩一天後，是時候收拾心情，專心作戰，「傷心還傷心，世界仍在運行，如今我有幸帶領球隊出戰，我希望以正面的態度迎接今仗，球員們已經準備好。」

蘇斯克查下台後，曼聯隨即備戰周中的歐聯賽事。（Getty Images）

曼聯在辭退蘇斯克查的聲明中，表明卡域克只是短暫領軍，球會將物色一名暫代領隊直至季尾，卡域克當然知道自己的定位，記者會上多次提及「明晚」及「今仗」，即使被問到有否長期領軍的打算，他強調眼中只有這場歐聯賽事，「一切發生得太快，很多事情也不在我的控制範圍，當我得知要接手時，腦中只是盤算明晚的賽事，先專注在今仗，如有需要才準備周末對車路士的聯賽，我會留任至球會有新人選為止，我也會全力帶領球隊取得好成績。」

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卡域克與蘇斯克查共事多年，坦言二人風格相似。（資料圖片／Getty Images）

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當蘇斯克查離開曼聯後，他教練團隊全數留隊，如今改由卡域克擔大旗領軍，亦是他執教生涯的首次，他也承認與舊上司的風格類似，「我與蘇斯克查共事多年，不論是隊友或同事，我們也擁有類似的足球概念，戰術上不會有太大的轉變，但我心中有數，比賽時就會看見。」

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