英超｜「C朗拖垮曼聯論」引發熱議　內地球評人：蘇斯克查要負責

在蘇斯克查離開曼聯後，曾效阿仙奴及維拉的前英格蘭國腳麥臣，在《天空體育》的專欄中，直指C朗拿度的加盟打亂了蘇斯克查的部署，導致曼聯無法踢出防守反擊，引起球迷議論。內地足球評述員詹俊今早在微博撰文，不認同有人將曼聯成績欠佳的矛頭指向C朗，他覺得蘇斯克查要為未能及時制訂相應戰術而負責。



麥臣以前也是球壇名將，踢過阿士東維拉。（Getty Images）

麥臣（Paul Merson）在文中表示，為蘇斯克查離隊感到遺憾，他指曼聯羅致了查頓辛祖，續約了卡雲尼，蘇斯克查已經為曼聯制訂好一套戰術。老將卡雲尼會輪換，踢一場休息一場，辛祖踢右邊，拉舒福特踢左邊，格連活特可以入替，周圍遊走，這套進攻組合速度、力量、年輕與技術兼備。麥臣寫：「當C朗打前鋒，他沒有那種打反擊的武器。般奴費南迪斯是上季最佳的球員，但他今季連觸球都難！」

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麥臣在專欄中加入了C朗在陣與缺陣時的數據比較。（天空體育）

麥臣認為曼聯在戰術上不需要買C朗，他寫：「蘇斯克查本身有計劃，但就在剛開季的時候，C朗令一切落空。他們簽C朗只因為聽到曼城追逐他。曼聯接觸祖雲達斯求購C朗，並非因為C朗是曼聯贏英超的最後拼圖。他不是！他們純粹想『我們不能讓他去曼城』，曼城年年排名較高已經夠慘了！」

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麥臣覺得在10月初對愛華頓時，蘇斯克查將C朗擺在後備席，就是希望證明沿用過去的方針，不用C朗也能贏波，怎料事與願違，跟住不得不場場用C朗。他認為辛祖適合反擊戰術，但由於C朗在，令辛祖無用武之地。他承認C朗是一位傑出的球員，也是曼聯的傳奇，但不適合現在的曼聯。

今個夏天，C朗重返曼聯，與蘇斯克查合照。（Getty Images）

「人們總會說：『C朗做到自己的工作，他入到波。』但曼聯要贏冠軍，一定辰踢團隊足球，而不是單靠一個前鋒一季入20球。曼聯需要的是團隊。」麥臣續表示：「曼聯需要為C朗一個位置，或者讓他做自由人。我不知他們能否保留他踢正選，他們的中場不夠統治力，而且失去華拉尼之後，防守都一團糟。」

麥臣此文一出，引發球迷爭論，究竟是否C朗拖累了曼聯及蘇斯克查？內地著名足球評述員詹俊今早在微博撰文，他寫：「有球評與球迷把本季曼聯成績不佳的矛頭指向C羅（C朗）的加盟，個人不認同這個觀點。」

內地球評人詹俊發文，認為責任在蘇斯克查，並非C朗拖累曼聯。（微博）

他續寫：「他重返球隊後13場俱樂部賽進了9球，特別是歐冠每場都能破門，貢獻兩次絕殺一次絕平，儘管在英超聯賽C羅（C朗）沒有這麼神勇的表現，但教練組沒有在他加盟後及時給出相對應的進攻設計是主要原因，索爾斯克亞（蘇斯克查）需要為此負責。」詹俊認為，如果曼聯前鋒更多起用卡雲尼拍C朗，可能效果會更好。

C朗重返曼聯後攻入9球。（Getty Images）

詹俊指蘇斯克查擅長防守反擊戰術，但今季打不出這套戰術，成為他下台的主因，當中防守問題嚴重。詹俊指出，哈利馬古尼為首的防線表現太糟糕，上場對屈福特的紅牌更加是壓垮駱駝的最後一根稻草，而且新加盟的華拉尼近期又受傷缺陣。

詹俊承認蘇斯克查的執教能力與名帥有差距，弱點包括臨場指揮，他指在資金及時間上，曼聯過去3年給予蘇斯克查的支持已經夠多，但情況未見改善，只能讓他下台。

究竟是C朗搞亂蘇斯克查計劃，還是蘇斯克查無能，設計不好戰術？這條問題引起球迷及傳媒爭論。（Getty Images）

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