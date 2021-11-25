歐聯｜韋斯咸棄將發光發亮　後備入替梅開二度助阿積士保全勝

英超難踢，人所共知，英超未能發揮不代表一切，出走或有更好發展。

科特迪瓦前鋒施巴斯坦賀拿加盟韋斯咸後，與球會「八字唔夾，盡早閃人」，轉投荷蘭勁旅阿積士脫胎換骨，愈戰愈勇，今仗歐聯梅開二度，助球隊以2：1力克比錫達斯，5戰全勝，同時打破歐聯紀錄。



施巴斯坦賀拿（Sebastien Haller）早年在德甲法蘭克福成名，其後受到韋斯咸青睞，轉戰英超卻發展平平，加盟首季僅錄得7個聯賽入球。賀拿不在「鎚仔幫」浪費時間，今年初以2000萬鎊轉投阿積士，結束短短一年半的英超之旅。

賀拿在韋斯咸度過失意的年半後，轉戰荷甲。（資料圖片／Getty Images）

發展不如意，轉會也是人之常情，轉戰荷甲的賀拿隨即適應，半季旋即攻入11球，協助球隊贏得聯賽冠軍。今季勇勢未止，除了已經交出9個聯賽入球，在歐聯賽場更是勢不可擋，「處子戰」已在士砵亭身上轟入4球，隨後場場有波入，助阿積士分組賽4戰全勝。

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賀拿歐聯處子戰鬥士砵亭立即轟入4球。（資料圖片／美聯社）

阿積士已告晉級，今仗作客鬥未嘗一勝的比錫達斯，主隊由基薩爾（Rachid Ghezzal）12碼建功先拔頭籌。賀拿下半場入替後，再度展示「禁區殺手」的本色，先接應隊友橫傳，輕鬆送入空門追平。阿積士其後一次罰球攻勢，賀拿小禁區加一腳再下一城，69分鐘梅開二度，助球隊以2：1反勝比錫達斯，5戰5勝奠定首名出線資格。

後備入替的賀拿梅開二度，協助阿積士反勝對手2：1。（路透社）

賀拿作為歐聯「新鮮人」，首5場攻入9球，以一球之差打破由夏蘭特保持的紀錄，成為歐聯史上頭5場亮相入球最多的球員，並由利雲度夫斯基齊列歐聯射手榜首位。

即使賀拿今仗先列後備，但他隨時候命，入替後效果立竿見影，他直言這就是他的任務，「作為後備球員，任務就是要為球隊帶來改變，而我今仗做到了。」阿積士主帥坦哈格亦盛讚賀拿是個多功能前鋒，除了經常出現在適當位置，亦有控球的能力，對球隊前線作用甚大。

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賀拿5場入9球，與利雲度夫斯基並列歐聯射手榜榜首。（路透社）

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