林鄭月娥現身祝捷會向張家朗頒感謝狀　吳諾弘為劍擊嘗試第一次

香港劍擊總會今（25日）晚舉行祝捷會，表揚運動員在東京奧運及全運會的表現。香港男子花劍隊12月會啟程到歐洲集訓跟比賽，成員吳諾弘形容離港半年「誇張」，但坦承這是自己爭取更高排名的珍貴機會。



香港劍擊代表隊在今年戰績彪炳，先有張家朗於東京奧運男子個人花劍摘金，港隊其後轉戰全運會，再由張小倫、蔡俊彥及楊子加贏得男子花劍團體銅牌；女將江旻憓亦於女子個人重劍奪銅。

香港劍擊總會今晚舉行祝捷會，由行政長官林鄭月娥向張家朗頒發感謝狀。林鄭月娥指，會繼續支援本地運動員提升實力，期望家長更放心子女投身精英運動，並祝運動員在明年杭州亞運再有好表現。

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行政長官林鄭月娥向張家朗頒發感謝狀。（袁志浩攝）

香港男子花劍隊12月會到法國集訓及參加歐洲舉行的世界盃分站及大獎賽，有份出戰東京奧運的吳諾弘指，奧運經驗十分寶貴，「跟其他比賽完全是兩回事」。

然而他形容自己經驗尚淺，望爭取更多比賽機會，應付隊內激烈的競爭。「要離開香港半年，未試過、很誇張，但沒辦法，是自己想爭取更高排名。先打好每一站（比賽）吧，否則會太大壓力。」

張家朗（左一）跟吳諾弘（左二）跟男子花劍隊12月會出發前往法國集訓跟比賽。（袁志浩攝）

奧運冠軍孫一文訪港 港將暫未收通知

政府今日公布中國奧運運動員下月初訪港名單，東奧女子重劍金牌得主孫一文將隨隊，料會參與劍擊示範，及跟本地運動員交流。據香港劍擊隊總教練鄭兆康早前透露，港隊當日有機會出戰挑戰盃錦標賽，或未能出席有關活動。

東京奧運女子重劍個人金牌得主孫一文將訪港。（路透社）

港隊「微笑劍后」江旻憓今晚未有現身，另一女重代表連翊希表示，自己也是透過傳媒得知國家隊運動員訪港的消息，暫未收到任何通知。

她表示，會視乎總會安排出席活動，跟對方交流，「打比賽時也會跟她（孫一文）見面，經常跟她對上，所以都OK。」港隊今周末會在亞洲國際博覽館出戰香港公開賽，連翊希稱視作「中期測驗」，希望打到最好。

同屬於女子重劍項目的港隊劍手暫未收到有關跟國家隊代表交流的消息。（袁志浩攝）

奧運冠軍張家朗則表示，自己跟訪港的中國運動員不屬同一劍種，料較少機會互相交流及切磋。同樣會出戰香港公開賽的他指，希望感受比賽氣氛，重拾節奏。

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