林鄭月娥現身祝捷會向張家朗頒感謝狀　吳諾弘為劍擊嘗試第一次

香港劍擊總會今（25日）晚舉行祝捷會，表揚運動員在東京奧運及全運會的表現。香港男子花劍隊12月會啟程到歐洲集訓跟比賽，成員吳諾弘形容離港半年「誇張」，但坦承這是自己爭取更高排名的珍貴機會。
香港劍擊代表隊在今年戰績彪炳，先有張家朗於東京奧運男子個人花劍摘金，港隊其後轉戰全運會，再由張小倫、蔡俊彥及楊子加贏得男子花劍團體銅牌；女將江旻憓亦於女子個人重劍奪銅。
香港劍擊總會今晚舉行祝捷會，由行政長官林鄭月娥向張家朗頒發感謝狀。林鄭月娥指，會繼續支援本地運動員提升實力，期望家長更放心子女投身精英運動，並祝運動員在明年杭州亞運再有好表現。
香港男子花劍隊12月會到法國集訓及參加歐洲舉行的世界盃分站及大獎賽，有份出戰東京奧運的吳諾弘指，奧運經驗十分寶貴，「跟其他比賽完全是兩回事」。
然而他形容自己經驗尚淺，望爭取更多比賽機會，應付隊內激烈的競爭。「要離開香港半年，未試過、很誇張，但沒辦法，是自己想爭取更高排名。先打好每一站（比賽）吧，否則會太大壓力。」
奧運冠軍孫一文訪港 港將暫未收通知
政府今日公布中國奧運運動員下月初訪港名單，東奧女子重劍金牌得主孫一文將隨隊，料會參與劍擊示範，及跟本地運動員交流。據香港劍擊隊總教練鄭兆康早前透露，港隊當日有機會出戰挑戰盃錦標賽，或未能出席有關活動。
港隊「微笑劍后」江旻憓今晚未有現身，另一女重代表連翊希表示，自己也是透過傳媒得知國家隊運動員訪港的消息，暫未收到任何通知。
她表示，會視乎總會安排出席活動，跟對方交流，「打比賽時也會跟她（孫一文）見面，經常跟她對上，所以都OK。」港隊今周末會在亞洲國際博覽館出戰香港公開賽，連翊希稱視作「中期測驗」，希望打到最好。
奧運冠軍張家朗則表示，自己跟訪港的中國運動員不屬同一劍種，料較少機會互相交流及切磋。同樣會出戰香港公開賽的他指，希望感受比賽氣氛，重拾節奏。