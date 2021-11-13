避開大東山人潮賞芒草　黃牛山水牛山秋意盎然｜沙田行山路線

黃牛山頂景觀開揚，飽覽馬鞍山、沙田、西貢、大老山、飛鵝山風景，連遠處的釣魚翁也能看到。360度有截然不同的視覺享受，令人心曠神怡。
石天窗上黃牛山頂的路途多密林，沿着山坡而上，被山林重重包圍，人變得渺小，令人有「只緣身在此山中」之感。
「黃牛、水牛」芒草初開，在藍天下向山友招手，瀰漫着秋天的詩意。整條路線新手不宜，除了石天窗是打卡位置，雙牛的路程風景遼闊，是一條能鍛煉體能同時能享受優美景色的路線，值得推介。
日期：31-10-2021
路線：黃泥頭巴士站 > 石天窗 > 黃牛山頂 > 水牛山 > 花心坑 > 黃泥頭巴士站
時間：5.5小時（不包括休息和拍照）
長度：7.5公里
交通：去程沙田搭83K黃泥頭巴士站下車，回程可乘搭小巴或巴士到火炭、沙田等地
注意事項：麥徑第4段上石天窗小路崎嶇，攀爬坡度大，需要手足並用，有些位置兩旁只有乾草可捉，地面泥土鬆散，要分外小心。水牛山下山小路雜草密集，道路不明顯。
▼按圖看清路線及沿途風景，黃泥頭巴士站起步上黃牛山👇👇👇
+33
由黃牛山走向水牛山的小路中，芒草遍野乍開，秋意盎然，在藍天下搖拽風姿，浪漫而帶點溫柔的詩意。遇上這個大自然的驚喜，便不忘趁機留倩影，畢竟大東山太多人打卡了，不想再為了一株芒草而跟人群擠個死去活來。
在水牛山下山到黃泥頭的路被雜草重重包圍，道路不是很明顯。平時走麥徑，多在西貢仰望馬鞍山和牛押山，這次從水牛山看兩山的另一面，陌生中有點熟悉，感覺很新鮮。
▼按圖看清路線及沿途風景，黃牛山往水牛山走👇👇👇
+19
在涼亭遇到一個美國人Ted住在附近，也跟着我和朋友一起下山。他來香港傳教三十多年了，會講流利粵語，也會寫中文字，使我由衷地佩服。我們三個剛認識的基督徒就聊着一起下山，這種相遇也是一種緣分。因為一個人去行大石磨，認識了小強，然後和小強一起行山，又認識了Ted。沒有出去旅行，卻像在山中旅行了一趟，或許我天生就是一個浪者吧！
6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）
+1
大東山賞芒草攻略｜早出發連走跳板石爛頭營 晏晝短行也可享靚景行山｜江美儀行大東山化身「芒草探子」 網民最關心芒草多唔多大東山行山路線｜芒草以外必到跳板石 再登蓮花山經婆髻坳回東涌戶外用品及運動博覽｜必睇行山露營裝備瑜伽衫褲 參展商名單一覽西貢行山路線｜上芙蓉別飽覽群山與海 大水井竹林不遜北港有驚喜西貢行山路線｜登擺頭墩欣賞西壩壯闊景致 行曝罟灣堤圍各施各法馬鞍山行山路線｜梅子林路上石壟仔古道 走橫山徑探尋茅坪藤王