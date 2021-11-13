避開大東山人潮賞芒草　黃牛山水牛山秋意盎然｜沙田行山路線

黃牛山頂景觀開揚，飽覽馬鞍山、沙田、西貢、大老山、飛鵝山風景，連遠處的釣魚翁也能看到。360度有截然不同的視覺享受，令人心曠神怡。



石天窗上黃牛山頂的路途多密林，沿着山坡而上，被山林重重包圍，人變得渺小，令人有「只緣身在此山中」之感。

「黃牛、水牛」芒草初開，在藍天下向山友招手，瀰漫着秋天的詩意。整條路線新手不宜，除了石天窗是打卡位置，雙牛的路程風景遼闊，是一條能鍛煉體能同時能享受優美景色的路線，值得推介。

日期：31-10-2021

路線：黃泥頭巴士站 > 石天窗 > 黃牛山頂 > 水牛山 > 花心坑 > 黃泥頭巴士站

時間：5.5小時（不包括休息和拍照）

長度：7.5公里

交通：去程沙田搭83K黃泥頭巴士站下車，回程可乘搭小巴或巴士到火炭、沙田等地



注意事項：麥徑第4段上石天窗小路崎嶇，攀爬坡度大，需要手足並用，有些位置兩旁只有乾草可捉，地面泥土鬆散，要分外小心。水牛山下山小路雜草密集，道路不明顯。

▼按圖看清路線及沿途風景，黃泥頭巴士站起步上黃牛山👇👇👇

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由黃牛山走向水牛山的小路中，芒草遍野乍開，秋意盎然，在藍天下搖拽風姿，浪漫而帶點溫柔的詩意。遇上這個大自然的驚喜，便不忘趁機留倩影，畢竟大東山太多人打卡了，不想再為了一株芒草而跟人群擠個死去活來。

在水牛山下山到黃泥頭的路被雜草重重包圍，道路不是很明顯。平時走麥徑，多在西貢仰望馬鞍山和牛押山，這次從水牛山看兩山的另一面，陌生中有點熟悉，感覺很新鮮。

▼按圖看清路線及沿途風景，黃牛山往水牛山走👇👇👇

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在涼亭遇到一個美國人Ted住在附近，也跟着我和朋友一起下山。他來香港傳教三十多年了，會講流利粵語，也會寫中文字，使我由衷地佩服。我們三個剛認識的基督徒就聊着一起下山，這種相遇也是一種緣分。因為一個人去行大石磨，認識了小強，然後和小強一起行山，又認識了Ted。沒有出去旅行，卻像在山中旅行了一趟，或許我天生就是一個浪者吧！

6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】