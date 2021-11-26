羽毛球．印尼公開賽｜鄧謝配不敵日本組合出局　下月初年終賽再戰

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪躋身印尼公開賽8強，穩奪年終賽入場券，再與日本宿敵渡邊勇大／東野有紗交手，力爭4強席位，惟以局數0：2落敗，未能晉級準決賽。



「鄧謝配」上圈直落兩局擊敗日本組合筱谷菜留／山下恭平，8強再遇「老對手」渡邊勇大／東野有紗。兩人上周於印尼大師賽首度擊敗該對日本組合，今仗力爭再挫宿敵。

鄧謝配印尼公開賽晉級過程：

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首局初段打得緊湊，雙方得分梅花間竹，一度打成10：10，「東渡配」以一分之差進入休息，其後這對日本組合擴大優勢，最多領先4分。戰至末段，鄧謝配與對手網前激鬥，捱得過強攻，鄧俊文卻失誤打落網，以17：21先輸一局。

次局，鄧謝配一度落後2：8，休息時同樣以6分落後，其後未能收復失地，連失7分，大勢已去，結果再輸8：21，直落兩局再度不敵日本宿敵，8強止步。

鄧謝配擊敗另一日本組合躋身8強。（Badminton Photo）

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