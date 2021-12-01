傳李鐵向中國足協致歉　口頭辭任國足主帥　另一名宿或接手

內地傳媒報導，中國國家隊主帥李鐵近日向中國足協口頭請辭，其職位大有機會由另一位本地教練、國足名宿接任。



國足在李鐵帶領下，目前於世界盃亞洲區外圍賽12強賽排B組第5，出線只有數字上的可能。李鐵早前亦疑因飽受質疑，把賽後記招變成發洩大會，金句百出，結果再惹來批評。

李鐵執教國足成績一般，球隊出線世界盃決賽周機會渺茫。（Getty Images）

據內地媒體報道，李鐵在球隊於蘇州封閉集訓期間，主動聯絡中國足協主席陳戌源，就自己的過激舉動表達歉意。

消息指李鐵認為，自己的不冷靜給全隊及足協帶來麻煩，讓各方捲入爭議漩渦之中，從而帶來不利影響。他向足協高層口頭表達「不願再給國足及足協添麻煩」的想法，希望足協對他作出妥善安排。

身為國足名宿及外流球員的李鐵，最近被爆出多單醜聞。（Getty Images）

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雖然李鐵並沒正式提交書面辭呈，但內媒稱這次表態無異於口頭請辭。而由於李鐵早前在社交網站發布跟國足官方贊助有利益衝突的植入式廣告，也被挖出疑似利用教練權力強逼球員簽約自己旗下經紀公司的「黑材料」，報道指李鐵離隊是「不可逆轉」，只待足協處理行政手續，在今個月內官宣。

內媒指前中國國腳李霄鵬有機會接掌國足帥印。（新華社）

內媒同時指出，因李鐵主動請辭，原先跟國足簽下5年長約的他，將無法獲得巨額違約金。

至於內媒透露，國足不會任命臨時或過渡主帥，會直接選出一名正式主教練，而潛在繼任人包括同是國足名宿、現任武漢隊主帥李霄鵬，及國足U22主教練真高域（Aleksandar Jankovic），但前者呼聲較高。

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