英超︱被足球耽誤的電競之神　利物浦前鋒祖達入波後第一時間打機

去打機好，還是去踢波好？

只有小孩才做選擇，利物浦前鋒祖奧高祖達（Diogo Jota）對修咸頓一仗梅開二度，用行動證明，他可能是被足球耽誤的打機之神，但絕對不是被打機耽誤的足球員。



祖達入波慶祝連環圖：

祖達對足球遊戲的熱愛，不下足球，2020年4月英超因疫情停擺期間，賽會舉辦「ePremier League邀請賽」，20支球隊各派一代表參賽，透過足球遊戲《FIFA20》決勝負。利物浦代表阿歷山大阿諾特與當時仍在狼隊的迪奧高祖達雙雙打入決賽，祖達明顯技高一籌，輕鬆獲勝。短短半小時的賽事，吸引數十萬人次觀看。

即使由中型班的狼隊跳升往爭標組的利物浦，祖達依然未有放下遊戲手掣，甚至愈打愈專業。今年2月祖達正在養傷，他在FIFA Ultimate Team周末聯賽爭標組創下連勝30場紀錄，奪得世界排名第一，他當時在限時動態分享，「我說過，直到輸波之前，我會一直打下去。」

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祖達的FIFA 22對手公開二人的網上對話內容。（Twitter）

利物浦周六對修咸頓一仗，英國時間下午3時開波，祖達獲派正選上陣。其實他正在參加FIFA 22國際賽，周六正是外圍賽第4輪，無奈撞正利物浦的賽事，他只好返回現實，並向18歲的法國對手 Yanis "Lyamooo" Aguili在遊戲聊天室送上祝福。

祖達以真名「DiogoJota18」為用戶名參賽，他十分有交帶地在比賽時間前一些時間向對手稱：「祝你好運。我不能打機了，所以會缺席。」 Aguili顯然清楚祖達未能上線的理由，「噢好的，祝你在比賽中好運」，為免混淆，他再補上一句：「在現實之中（的足球比賽）。」

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祖達錄得Weekend League全勝的FIFA Ultimate Team陣容：

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得到對手的祝福，祖達今仗果然如有神助，開賽僅75秒即在門前接應羅拔臣傳中撞入，為利物浦先開紀錄，這球也是英超今季暫時最快的入球。入球後，他突然坐在草地上，雙手模仿打機動作不停轉動手指，彷彿向世人宣告自己對打機的熱愛。

戰至32分鐘，他在門前接應沙拿的二傳掃入，個人梅開二度。今仗紅軍前線火力全開，祖達有多個機會大演帽子戲法，可惜均未能再將皮球送入網窩，最終加上堤亞高和雲迪積克一人一球，利物浦主場4：0大勝修咸頓。

賽後祖達沒有提到打機，僅讚揚球隊表現出色，「主場比賽如能早早取得入球，總是較輕鬆。」無論打機還是現實，不變的是他對勝利的執着，「過去我們曾試過領先2：0仍贏不到比賽，今天我們做到了，那是十分重要的，最重要的是勝利。」他又指，「我佔有效力一支強隊的優勢，幸運地我能取得入球，希望能夠繼續如此。」