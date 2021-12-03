國足｜李鐵請辭離任　另一名宿接掌帥印　兩屆世盃外接連易帥

中國足球隊主教練李鐵終於落鑊，中國足協宣布他的請辭，結束接近兩年的主帥生涯，並由另一名宿李霄鵬走馬上任。兩人除了一同出戰2002年日韓世界盃外，亦有另一個共通點。



中國足協今日（3日）發聲明公布，經過中國足球協會研究後，決定接納李鐵的請辭，他即日起不再是男子足球的主教練。此外，當中國足協尋求廣泛意見後，決定隨即委任名宿之一的李霄鵬成為新任國家隊主帥。

中國傳媒早前流出消息，指李鐵涉發布有利益衝突的植入式廣告，加上被挖出他疑似用利用教練的權力，強逼球員與自己的旗下經紀公司簽約。

傳李鐵向中國足協致歉 口頭辭任國足主帥另一名宿或接手

中國隊在世盃外亞洲區12強賽表現欠佳，李鐵終於黯然下台。（資料圖片／Getty Images）

李鐵2020年1月接任國家隊主帥一職，一度創出國足最長的連勝紀錄，連續12場贏波，更在今年8月續約5年。可惜，好景不常，中國隊近日出戰世盃外亞洲區12強賽時，問題開始浮面，李鐵的排陣令人詬病，多次收起入籍兵，至今6戰僅取1勝，只得5分暫列尾二，出戰來年卡塔爾世界盃的機會微乎其微。

現年46歲的李霄鵬走馬上任，他與李鐵的背景相近，同樣是中國隊名宿，二人曾經一同出戰2002年日韓世界盃，出任國足主帥前，同樣是執教武漢卓爾。李霄鵬過去曾經擔任中國女足暫代主帥及山東魯能主教練。

武漢卓爾連續出產兩名國足主教練，聲明指這是球會的光榮，同時盛讚李霄鵬在執教能力及職業精神上皆得到高度認可，並全力支持對方執教國家隊。

歷史總是不斷重演，上屆世界盃外圍賽，國足先後由佩連（Alain Perrin）﹑高洪波及納比3任不同教練領軍。今屆亦然，納比與李鐵先後下馬，如今由李霄鵬帶隊，未知會否與上屆一樣無緣決賽周呢？

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