意甲︱摩連奴首次倒戈國米吃悶棍　羅馬大敗0：3他這樣解釋

意甲本周重頭戲，摩連奴主場帶領羅馬，首度以敵方主帥身份迎戰曾帶領兩年的國際米蘭。知己知彼，羅馬卻以0：3大敗，摩連奴賽後當然有話兒。
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查漢奴古、迪斯高和杜費斯在上半場15、24和39分鐘的入球，助國際米蘭3：0輕鬆領前，他們成功維持賽果至完場，擊敗羅馬全取3分後，以16戰37分繼續追趕領頭羊AC米蘭，落後同市宿敵1分暫列次席。
這果戰果自然讓摩連奴感到不是味兒，「國米在正常情況下已較我們強，在這些情況下，他們變得更強。」
他說的「這些情況」，是指羅馬隊中的傷停問題，「今天在傷病和停賽之間，選擇十分有限。我們在進攻上的潛力實際上是零，我們有3次機會，未能取得入球。」他不滿地說，「當你以一個新防守陣式作賽，不能像第一和第三球那樣失球。」
羅馬今仗有主力前鋒譚米阿巴謙和守將卡斯杜柏停賽，隊長柏歷堅尼受傷。阿巴謙今季為羅馬攻入8球，柏歷堅尼也有7球進帳，二人分別是隊中首、次席射手，他們缺陣對球隊實力大打折扣。羅馬落敗後，16戰得25分排第五，惟跟第四位的阿特蘭大已有9分差距，爭取歐聯席位前景並不樂觀。
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