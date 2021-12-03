英超｜C朗梅開二度創生涯里程碑　累積入球破800大關

英超周中快車重頭大戰，曼聯由蘭歷克上任看守領隊前的最後一仗，奧脫福主場面對阿仙奴，「大師兄」C朗拿度再度發威，下半場梅開二度，領軍反勝兵工廠外，更攻入職業生涯第800個入球。



尋尋覓覓，曼聯終於找來蘭歷克（Ralf Rangnick）擔任看守領隊至季尾，這名德國教頭早前獲批工作證，今場現身奧脫福觀眾席，亦意味今仗是卡域克領軍的最後一場。

阿仙奴憑伊美路維（Emile Smith Rowe）的爭議入球開紀錄，般奴費南迪斯完半場前扳成平手。換邊後，C朗拿度接應拉舒福特傳中施射破網反超前，兵工廠不消3分鐘再度追平，奧迪加特禁區內撞射建功。不過，這名「挪威神童」其後回防時，禁區內情急下踢跌費特，球證艾堅遜翻看VAR後吹罰12碼，C朗一射中鵠，結果以3：2反勝阿仙奴，終止聯賽3場不勝的走勢，以21分暫列第7位；阿仙奴則以23分排第5。

曼聯反勝阿仙奴3：2 C朗復任正選起孖

C朗下半場梅開二度，領曼聯主場反勝阿仙奴3：2。（Getty Images）

C朗拿度今季聯賽第2次梅開二度，助球隊反勝外，同時創下職業生涯的里程碑，生涯入球數字打破800大關，合計攻入801球，他亦為紅魔鬼攻入130球。

C朗生涯總入球分布：

這名葡萄牙球星賽後透過社交網站發文，未有提及自己的入球紀錄，強調今場是重要的勝仗，事關這是回歸正軌的第一步，「我們沒有時間慶祝，需要將注意力放在周末的聯賽，這是關鍵的勝仗，我們要繼續努力。同時恭喜隊友們，今仗展示不屈不撓的精神，而沒有球迷的支持，我們也無法做到。」

對C朗而言，紀錄並不重要，最重要協助球隊贏波。（Getty Images）

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