羽毛球｜馬來西亞混雙組合退出世錦賽後拆夥　里約奧運奪銀最威水

里約奧運銀牌得主﹑馬來西亞羽毛球混雙組合陳炳橓／吳柳瑩早前宣布退出世錦賽，其後二人透過社交網站宣布拆夥的消息，結束13年的合作關係。



馬來西亞混雙組合陳炳橓／吳柳瑩早前在印尼峇里出戰年終賽，順利躋身4強，可惜不敵2號種子泰國組合出局。戰畢年終賽後，這對大馬混雙組合宣布退出下星期在西班牙舉行的世界錦標賽，其後二人分別在社交網站公布重大消息。

「千言萬語，盡在不言中」，32歲的吳柳瑩透過社交網站如此說道，13年來，經歷高低起跌，甜酸苦辣，感激每一位相伴下走過這段日子，並宣布與好拍檔拆夥。

陳炳橓／吳柳瑩戰畢年終賽後，早前宣布結束13年的合作關係。（Badminton Photo）

吳柳瑩與陳炳橓已年過30，體能方面也有影響，加上疫情關係，決定忍痛退出世錦賽，「賽程密集，年紀漸長，體力有點恢復不了，世錦賽我們真的有心無力，再多一站只會加重負擔，又不能達到目標，加上疫情等各種顧慮下，我們決定退賽。我知道世錦賽的意義重大，但很抱歉我們不能再披馬來西亞球衣出戰。」

陳炳橓其後亦有發文，證明早前的年終賽已是二人最後一次合作，坦言難免不捨，「說真的，有點捨不得，大家已合作13年，要做出這個決定很不容易，我們一起經歷成功﹑失敗和成長，這些年的點滴和回憶已浮出來了，感激球迷們過去13年支持我和柳瑩。」陳炳橓特別嗚謝好拍檔，與他一起創造美好的羽毛球生涯，更稱對方是「頑強的女戰士」。

陳炳橓／吳柳瑩曾經在里約奧運贏得混雙銀牌。（資料圖片／Getty Images）

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