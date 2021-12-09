侯克諷中國球員技術欠奉：聯賽比巴西更難踢　用牛排比喻前隊友

曾效力中超上海海港（前稱上海上港）的巴西國腳侯克（Hulk），笑言中國聯賽比巴西聯賽難踢，藉此批評中國足球水平較低。



侯克今年重返家鄉加盟明尼路，日前助球會提早兩輪鎖定贏得今季聯賽冠軍，一搔50年之癢。

侯克今年各項賽事為明尼路上陣66次，交出34球跟13次助攻，數據比中超時更亮眼。他受訪時透露，重返巴甲後不時被別人標籤「他從中國來的」，但坦言在中國這4季半經歷一點也不容易。

侯克幫明尼路相隔50年後再奪得巴甲冠軍。（Getty Images）

侯克認為，在中國踢球比巴西更難。他以效力山度士的前鋒馬連奴為例，指這射手上年贏盡巴西各大獎項，更當選南美年度足球員，但2016至17球季在中超踢長春亞泰，整季只攻入3球。「他是球星，但在中國根本連表現的機會都沒有，只是坐在後備罷了。」

他透露好友、另一巴西球員奧斯卡亦認同有關說法，「他說在中超只要一控球，就會有很多人圍上來，所以不但動作要快，思維也要轉得快。」

侯克曾在中超上海上港效力4季半，更是球隊隊長。（Getty Images）

侯克最後得出結論，相信中國球員缺乏技術，是在中國踢波難度高的最大原因。「在巴西，球員水平都很高，這一切就更容易。」他以牛排去形容內地球員的質素，「就像你想吃牛排，普通牛排是有的，但菲力牛排就不用想了。」

中國隊明年1月會於世界盃亞洲區外圍賽12強賽遇上日本，侯克最後預測，中國隊贏波機會不高，「最多爆冷拿下一場和局」。

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