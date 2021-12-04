足球熱話｜辛尼特主場出擊不忘行善　稀客做球僮背後原來有洋蔥

一般球賽，不時有球僮陪同球員們進場。周五深夜的俄超，班霸辛尼特主場出擊，卻找來一班「特別嘉賓」擔任球僮，可惜辛尼特最終未能主場全取3分。



辛尼特主場鬥羅斯托夫（Rostov）的俄超賽事，主隊特意搞搞新意思，有別於以小朋友做球僮，找來小狗客串充當球僮，眾將抱着進場，畫面十分有愛。原來這些「小狗球僮」也有同一遭遇，就是曾被遺棄，希望透過今仗為牠們尋找一個五星級的家，辛尼特特意在介紹球員時，加上他們手抱的小狗資料，希望現場有球迷可以成為新主人。

辛尼特眾將在小狗陪同下進場。（辛尼特Twitter截圖）

辛尼特與俄羅斯犬隻基金會（Russian Kynological Foundation）合作，希望透過今場賽事宣傳新計劃「小狗應在家」（Dogs are better at home），提醒大眾做個盡責主人的重要性，同時為小狗收容所籌款。

The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home 🐶💙pic.twitter.com/bjFTvntw3i — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 3, 2021

說回球賽，客軍羅斯托夫半小時內連下兩城，領先辛尼特兩球，幸好主隊的哥路甸奴其後梅開二度，協助辛尼特逼和對手2：2，繼續以37分高踞俄超榜首。

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