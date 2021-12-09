國足新帥李霄鵬立「四不准」　稱入籍兵不可或缺　不准反駁球迷

新官上任三把火，內地傳媒透露，國足新帥李霄鵬已向球員定下「四不准」，內容跟搞小圈子、入籍兵等議題有關。



李鐵早前辭任中國足球隊主教練，中國足協隨即宣布另一名宿李霄鵬走馬上任。李霄鵬日前由北京飛抵上海，除了跟中國足協高層見面，也跟與李鐵完成工作交接。

李霄鵬（右）跟李鐵（左）會面，交接工作。（微博圖片）

李霄鵬曾執教山東泰山（前稱山東魯能），並於2018及19年連續兩季榮膺中超最佳教練。這名中國前國腳「新官上任三把火」，內地媒體以「霄裡藏刀」為題報導，李霄鵬希望樹立威嚴，已向麾下定立「四不准」。

（1）不准搞小團體，更不准拉幫結派。團結最重要，只要心往一處想，勁往一處使，國足才有希望。



（2）不准歧視和排擠歸化球員，他們是國足非常重要的一部分，甚至不可或缺。



（3）不准打着國家隊的名義混日子，撈名氣。只要進入國家隊，就要拿出120%的努力。國家隊需要拼勁十足的球員，不需要混日子、混名氣的國腳。



（4）不准與球迷和媒體為敵。球迷和媒體提出的批評和建議要虛心接受，不准反駁，更不准對抗。只有團結球迷和媒體，我們才能取得更多勝利。



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