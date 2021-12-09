國足新帥李霄鵬立「四不准」　稱入籍兵不可或缺　不准反駁球迷

新官上任三把火，內地傳媒透露，國足新帥李霄鵬已向球員定下「四不准」，內容跟搞小圈子、入籍兵等議題有關。
李鐵早前辭任中國足球隊主教練，中國足協隨即宣布另一名宿李霄鵬走馬上任。李霄鵬日前由北京飛抵上海，除了跟中國足協高層見面，也跟與李鐵完成工作交接。
李霄鵬曾執教山東泰山（前稱山東魯能），並於2018及19年連續兩季榮膺中超最佳教練。這名中國前國腳「新官上任三把火」，內地媒體以「霄裡藏刀」為題報導，李霄鵬希望樹立威嚴，已向麾下定立「四不准」。
（1）不准搞小團體，更不准拉幫結派。團結最重要，只要心往一處想，勁往一處使，國足才有希望。
（2）不准歧視和排擠歸化球員，他們是國足非常重要的一部分，甚至不可或缺。
（3）不准打着國家隊的名義混日子，撈名氣。只要進入國家隊，就要拿出120%的努力。國家隊需要拼勁十足的球員，不需要混日子、混名氣的國腳。
（4）不准與球迷和媒體為敵。球迷和媒體提出的批評和建議要虛心接受，不准反駁，更不准對抗。只有團結球迷和媒體，我們才能取得更多勝利。
近期國足相關報道：
國足「順應民意」排出最強陣容鬥澳洲 內媒：這樣的正選來得太晚國足主帥李鐵火力全開 記者會變發洩大會 網民：這個人已經瘋了世界盃外圍賽｜李鐵領軍鬥澳洲前認低威 「對手實力在我們之上」世界盃外圍賽｜李鐵調動惹不滿 網民惡搞維基洩心頭之恨世界盃外圍賽｜武磊錯失奠勝良機 國足數糊依然全靠他世界盃外圍賽｜武磊開紀錄也徒勞 國足與阿曼打成1：1世界盃外圍賽｜中國為保出線非勝不可 李鐵：全組得我們沒有主場