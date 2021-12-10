歐霸｜韋斯咸穩奪16強資格　小將孭飛主場一球僅負吞首敗

穩奪首名晉級資格的韋斯咸，歐霸盃分組賽最後一輪成為例行公事，主帥莫耶斯派出不少年輕小將出戰。薩格勒布戴拿模的米斯拿夫柯錫開賽早段一箭定江山，令「鎚仔幫」吞下今季歐霸首仗，卻無阻他們首名躋身16強。



提早取得歐霸H組首名資格的韋斯咸，最後一輪主場對薩格勒布戴拿模，主帥莫耶斯特意收起迪格蘭賴斯﹑安東尼奧及蘇錫克等主將，改由馬克盧保擔正領軍，加上一眾小將在主場出戰。

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韋斯咸提早出線，前線主力安東尼奧今仗亦可成為座上客。（路透社）

「鎚仔幫」開賽早段隨即失守，對方的克羅地亞國腳米斯拿夫柯錫（Mislav Orsic）左路切入大位起腳，科奴斯埋身落腳攔截，卻折射出一球世界波，曲墜笠死今仗擔正把關的艾路拿（Alphonse AREOLA），攻入全場唯一入球，結果韋斯咸主場一球落敗，以13分首名出線，率先闖入16強，而薩格勒布戴拿模則次名晉級。

擔正的艾路拿今仗左飛右撲，可惜未能保住清白之身。（Getty Images）

縱然落敗，對大局沒有太大影響，所以派出不少小將，直言這是學習的大好機會，「球隊落敗必定有點失落，但小將們也踢出水準，沒有人令我失望，或多或少有失誤，加上盧保在場上帶領他們，這是對小將一個非常好的體驗。」

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