足球熱話｜雲達華治擔任評述被一句激嬲　無辜華拿建功也中箭

「比還比，唔好搵佢哋兩個嚟比！」現時擔任評述員的荷蘭退役國腳雲達華治，做節目期間因為拍檔一句話，一度威脅離開錄影廠。



歐聯分組賽，車路士作客辛尼特，傷癒復出的前鋒迪姆華拿（Timo Werner）表現神勇，全場3個入球也與他有關，交出兩射一傳，可惜球隊最終無法報捷而回，最終與對手賽和3：3，痛失首名出線席位。

華拿梅開二度也徒勞 車路士臨尾香被追平失首名席位

華拿對辛尼特獨力炮製3個入球，但車路士依然未能贏波。（美聯社）

曾效力阿積士及熱刺的荷蘭名將雲達華治（Rafael Van der Vaart），現時在荷蘭擔任評述員，他的拍檔表示華拿今仗第二個入球，甚有荷蘭名宿尹佩斯的影子。聽到這個對比，雲達華治反應極大，「如果你再拎華拿同尹佩斯相比，我就即刻走！」

一句說話激嬲雲達華治，他與華拿無仇無怨，何解反應這麼大？原來這名前荷蘭國腳，早前也曾對華拿作出負評，以「盲馬」（Blind Horse）形容華拿，「華拿係超級快，但佢快到好似會推自己去死咁！」

雲達華治對華拿負評如潮。（資料圖片／Getty Images）

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