F1．阿布扎比站｜平治領先自由練習　韋斯達賓：紅牛戰車不夠快

F1（一級方程式世界錦標賽）將在今周末的煞科戰——阿布扎比站決出總冠軍，平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）和紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）在同得369.5分下，「韋少」以較多分站冠軍（9場）暫時領先，意味最後一站誰得更高分便成為總冠軍。

經過周五（10日）的兩場自由練習，韋斯達賓卻坦誠戰車「不夠快」。



周五兩場練習中，韋斯達賓在第一節排在第1位，領先第2的保達斯和第3的咸美頓；第二節則屈居在前三名的咸美頓、奧干和保達斯之後。雖然自由練習因每支車隊都有不同的計劃和測試目標，難以斷定戰車和車手的確實表現，但「韋少」坦承單圈速度似乎不及對手。

韋斯達賓認為紅牛戰車在單圈速度上不及平治，但在長途戰則表現不俗。（Getty Images）

「當然我們還有一些事要調整，但明顯地，我們的短途速度跟預期不一樣，我們有點慢，但長途速度的話，我們則表現得比較好，這也十分重要。」

至於紅牛領隊漢拿則指出，平治在賽道的第一及第二路段均比紅牛快，認為他們在阿布扎比賽道有優勢：「他們看起來很有競爭力，我們在第三路段較快，但他們在頭兩段已將我們比下去。我們距離排位賽尚有一天，會嘗試找出更多速度。」他亦指出，賽道今年的改變或令賽事需要做二停。

平治在阿布扎比站顯得極具速度。（Getty Images）

平治在第一節練習雖然落後，但在第二節顯得速度極快，咸美頓造出的最快單圈較排第4的韋斯達賓快了0.641秒，差距莫大，他表示：「第一節的時候感覺有點不太好，但在戰車上作調整後，就有所改善了。我的感覺很好，我的身體感覺也很好……今晚我們會嘗試令戰車表現得完美，明天（排位賽）狠狠地一戰。」平治同時表示，不會考慮為兩架戰車換上新引擎。